29 de octubre de 2026 Inicio
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Despedida de Carlos Tevez: Lionel Messi, Juan Riquelme y todas las estrellas confirmadas

El homenaje al Apache será el 20 de diciembre y contará con varias figuras argentinas y del ámbito internacional: jugará el equipo de “Resto del mundo” vs. “Amigos de Tevez”.

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Además de los futbolistas

Además de los futbolistas, la despedida de Carlos Tevez contará con la presencia de Franco Colapinto y Juan Martín Del Potro.

Cada vez falta menos para lo que será la despedida de Carlos Tevez en La Bombonera que será el 20 de diciembre. El propio Apache confirmó recientemente que tanto Lionel Messi como Juan Román Riquelme darán el presente, pero también hay otras grandes figuras internacional que llegarán a la Argentina para vivir ese gran momento. ¿Quiénes son?

Carlos Tevez tendrá su partido despedida.
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Tevez confirmó que su partido despedida será el 20 de diciembre

Durante una entrevista con su excompañero y gran amigo Río Ferdinand, se animó a empezar a revelar detalles de lo que se vivirá esa tarde noche que quedará en la memoria de su historia futbolística y del mundo del futbol internacional.

Si bien se retiró en junio del 2022 a los 38 años, recién ahora pudo cerrar una despedida a lo grande. A inicios de octubre, se oficializó la despedida con el lema “Adiós Apache” y la inscripción “de alcanzapelotas a leyenda”, donde se espera contar con más de 60 figuras del mundo del fútbol, compañeros que el nacido en Fuerte Apache compartió vestuario tanto en Juventus, Manchester City, Manchester United, Corinthians y la Selección argentina.

En esa línea, confirmó que “Messi va a jugar y Riquelme también”, además de la presencia del propio inglés. La idea es que disputen un partido despedida entre “Amigos de Tevez” vs. “Resto del mundo”. De acuerdo a lo que detalló Infobae, entre los argentinos que dieron el okey estarán Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Diego Cagna Sergio “Kun” Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban “Cuchu” Cambiasso y Gabriel Omar Batistuta, quienes serán dirigidos por Carlos Bianchi.

Entre las figuras internacionales están el italiano Gianluigi Buffon, el neerlandés Edwin Van Der Sar, el chileno Arturo Vidal, el francés Patrice Evra. Todos ellos recibirán órdenes del italiano Roberto Mancini.

Mientras que restan confirmación de Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Ángel Di María, Pipita Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, Pocho Lavezzi, Park-Ji Sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayner Rooney.

Despedida de Carlos Tevez: qué otros famosos estarán en La Bombonera

Además de ser un partido de fútbol, la despedida en La Bombonera contará con un show musical del que participarán La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno.

Además, en el evento que llevará el nombre “De alcanzapelotas a leyenda”, también darán el presente dos grandes deportistas fanáticos de Boca, como el tenista Juan Martín Del Potro y el piloto de la Fórmula 1, Franco Colapinto.

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