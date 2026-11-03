3 de noviembre de 2026 Inicio
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La contundente decisión que tomó Owono, tras el choque con Jesús de Miguel

El arquero recibió una ola de insultos y debió actuar al respecto. El duro momento que atraviesa.

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El arquero siguió de cerca la evolución del delantero a través del delegado y de los servicios médicos de su club.

El arquero siguió de cerca la evolución del delantero a través del delegado y de los servicios médicos de su club.

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Jesús Owono, arquero del Andorra, decidió cerrar su cuenta de Instagram luego de la muerte de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife con el que chocó durante un partido de la Segunda División de España. Lo hizo por la gran cantidad de mensajes ofensivos que empezó a recibir. Antes de desactivarla, borró una historia que había publicado en la previa del encuentro.

El arquero se encuentra devastado por la situación ocurrida.
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Según el periodista Iván Álvarez en El Partidazo de COPE, el arquero está muy afectado. Desde el entorno del Andorra remarcaron que nunca tuvo intención de lastimar a su rival y definieron la acción como algo que salió "terriblemente mal".

Durante el partido, algunos hinchas lo insultaron desde las tribunas del estadio Heliodoro Rodríguez López y le gritaron "asesino". Luego del choque, Owono siguió de cerca la evolución del delantero a través del delegado y de los servicios médicos de su club, mientras De Miguel estaba en terapia intensiva.

Según COPE, quiere comunicarse personalmente con la familia del futbolista o con alguien de su entorno, aunque prefiere esperar el momento adecuado. La idea es que ese primer acercamiento sea privado y anterior a cualquier declaración pública. Jesús De Miguel, de 30 años, murió el martes 3 de noviembre, un día después del paro cardiorrespiratorio.

Quién es Owono, el arquero de Andorra con el que chocó Jesús de Miguel

Jesús Lázaro Owono Ngua nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, y tiene 25 años. Empezó en las divisiones juveniles del Deportivo Alavés en 2016 y pasó por el Club San Ignacio. Debutó en Primera División con el primer equipo del Alavés el 2 de enero de 2022, y el club extendió su contrato hasta junio de 2024.

Luego de disputar 20 partidos con el Alavés, el 13 de julio de 2025 fue cedido al FC Andorra para seguir su desarrollo en la Segunda División. Cuando terminó el préstamo, se quedó en la institución con un contrato por dos temporadas, con opción de extenderlo por otras dos.

También tiene carrera internacional con Guinea Ecuatorial. Su primera convocatoria fue en septiembre de 2018, a los 17 años, y su debut oficial llegó el 25 de marzo de 2019, en un amistoso ante Arabia Saudita que terminó 3 a 2 en contra.

En el partido ante el Tenerife, Owono salió de su área y golpeó con la rodilla a De Miguel, que intentaba controlar la pelota en el medio del campo. El árbitro suspendió el encuentro y lo expulsó. Además, podría ser sancionado. Según AS, el Comité de Disciplina podría aplicar el artículo 102, que prevé suspensiones de entre cuatro y doce partidos.

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