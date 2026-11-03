Quién es Owono, el arquero de Andorra que chocó con Jesús de Miguel, el delantero español que murió El arquero se alejó de las redes luego de recibir una ola de insultos y busca acercarse en privado a los familiares del delantero. Por Agregar C5N en









Una tragedia conmocionó al fútbol español. Redes sociales

Jesús Owono, arquero del FC Andorra, está en la mira de todo el mundo del fútbol luego del fuerte choque que tuvo con Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, durante un partido de la Segunda División de España y que terminó con la vida del jugador español. El atacante, de 30 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio luego del impacto y falleció el martes 3 de noviembre.

El arquero de 25 años juega en el FC Andorra y representa a la selección de Guinea Ecuatorial. Nacido el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, comenzó su formación en las divisiones juveniles del Deportivo Alavés en 2016. Luego pasó por el Club San Ignacio y continuó su desarrollo en la estructura del equipo español, con el que logró dar sus primeros pasos en el fútbol profesional.

El 2 de enero de 2022, Owono debutó oficialmente en la Primera División de España con el primer equipo del Alavés. Después de disputar 20 partidos con esa institución, en julio de 2025 fue cedido al FC Andorra para continuar su carrera en la Segunda División. Al terminar el préstamo, permaneció en el club con un contrato por dos temporadas y la posibilidad de extenderlo por otras dos.

En paralelo a su recorrido por clubes europeos, el arquero construyó una trayectoria internacional con Guinea Ecuatorial. Recibió su primera convocatoria en septiembre de 2018, cuando tenía 17 años, y debutó con la selección el 25 de marzo de 2019, en un amistoso frente a Arabia Saudita que terminó con una derrota por 3 a 2.

Redes sociales Owono cerró sus redes sociales tras el choque con Jesús de Miguel El arquero decidió cerrar su cuenta de Instagram ante los mensajes que comenzó a recibir. Según informó Sport, lo hizo por la gran cantidad de comentarios ofensivos, y antes de desactivarla borró una historia que había publicado antes del encuentro.

De acuerdo con la información de COPE, Owono tenía la intención de comunicarse personalmente con la familia de De Miguel o con alguien cercano al delantero, pero quería esperar el momento adecuado. La idea era que ese primer acercamiento fuera en privado, antes de hacer cualquier declaración pública sobre lo sucedido. Redes sociales El choque ocurrió cuando De Miguel intentaba controlar la pelota en el centro del campo y Owono salió de su área y lo impactó con la rodilla. Los médicos asistieron al delantero durante más de cinco minutos en el campo, el árbitro suspendió el partido y expulsó al arquero. El español fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó en terapia intensiva y murió al día siguiente. El informe arbitral señala que Owono impactó con la pierna elevada, una conducta considerada uso de fuerza excesiva. Según el diario AS, el Comité de Disciplina podría aplicar el artículo 102 del Código Disciplinario, que prevé suspensiones de entre cuatro y doce partidos cuando una acción violenta ocasiona lesiones graves.