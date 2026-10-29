29 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El gesto de David Beckham y Lionel Messi con un niño que conmovió al mundo entero

El presidente y copropietario del Inter Miami tuvo un gesto espontáneo junto al astro de fútbol y el momento se hizo viral en redes en pocos minutos. "El Sr. David estaba muy feliz", resumieron.

Por
Las dos máximas figuras del Inter Miami recibieron al fanático con calidez y sonrisas.

Las dos máximas figuras del Inter Miami recibieron al fanático con calidez y sonrisas.

@InterMiamiCF

El copropietario del Inter Miami David Beckham y Lionel Messi protagonizaron uno de los momentos más emocionantes del año. El exfutbolista hizo realidad el pedido de fanático suyo con síndrome de Down que quería conocerlo.

La final se disputará el sábado 21 de noviembre.
Te puede interesar:

Sorprendió: ganó todo con River y aseguró que Boca ganará la Copa Sudamericana

El empresario recibió a un niño de 5 años, Huddy Droubay, en las instalaciones del club en Florida, Estados Unidos, que es famoso porque su familia documenta su vida en la cuenta Adventures with Huddy.

Vestido con una camiseta personalizada del club de Lionel Messi, el pequeño viajó desde Utah para conocer al exjugador británico y fue el propio Beckham quien rompió el hielo en los vestuarios: chocó sus manos y se agachó a la altura del niños para abrazarlo.

El marido de Victoria Beckham, padre de Brooklyn, de 27 años, Romeo, de 24, Cruz, de 21, y Harper, de 15, guió a Droubay hacia el vestuario del campeón de la Selección argentina, donde ocupó la silla del rosarino por unos minutos, y hasta se probó el brazalete del astro argentino.

Los dos se fueron hacia el campo de juego y tras convertir un gol, la familia inmortalizó el instante en redes sociales con un mensaje contundente: "Los sueños sí se hacen realidad".

Por su parte, el copropietario del club mostró un video con el pequeño de la mano de Messi en la previa del partido del Inter Miami ante el FC Cincinnati. "Esta noche fue una noche inolvidable para todos nosotros en Miami. Tuvimos un invitado muy especial que nos visitó con la sonrisa más grande y el corazón más cálido. Gracias a la familia de Huddy por compartir estos momentos especiales con nosotros. El Sr. David estaba muy feliz", resaltó el famoso en sus redes.

Lionel Messi irá a la despedida de Carlos Tévez

Lionel Messi estará presente en el partido homenaje de Carlos Tévez en su despedida del fútbol. El encuentro será el 20 de diciembre y contará con varias figuras argentinas y del ámbito internacional donde jugará el equipo de “Resto del mundo” vs. “Amigos de Tevez en La Bombonera.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi y Patrick Stewart.

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

Además de los futbolistas, la despedida de Carlos Tevez contará con la presencia de Franco Colapinto y Juan Martín Del Potro.

Despedida de Carlos Tevez: Messi, Riquelme y todas las estrellas confirmadas

Tévez, sobre su partido despedida.

Tevez confirmó que Messi y Riquelme jugarán en su partido despedida

Cristiano Ronaldo ganó el primero de sus cinco Balones de Oro tras conquistar la Premier League y la Champions League.

Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro de todos los tiempos: dónde quedó Messi en el ranking

El Cuti Romero junto a Lionel Messi. A la derecha, Harry Kane con el Balón de Oro 2026. 

El Cuti Romero destrozó al Balón de Oro: "Es todo marketing" y puso a Lionel Messi por encima de todos

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

El inesperado llanto de Antonela Roccuzzo por Messi: qué pasó

Rating Cero

Bam Bam sorprendió a una pasajera y ella decidió registrar el momento.

Pidió un auto por aplicación y el chofer era un ganador de Gran Hermano: "Es un bombón, el universo me lo mandó"

Emilia Mernes celebró la llegada de sus 30 años con un impactante look total black y un festejo íntimo.

"Tres décadas inolvidables": así fue el mega festejo de cumpleaños de Emilia Mernes

El insólito accidente de Nicole Neumann en un baño público.

Nicole Neumann reveló la pesadilla que vivió en un baño público: "Terminé llena de sangre"

La difamación contra Wanda Nara que desató la polémica.

Un famoso ventiló el pasado de Wanda Nara y desató la polémica: "Cuando dijo que era virgen, me cagué de risa"

El actor británico transformó cada uno de sus papeles en clásicos de la pantalla grande.

De Star Trek a X-Men: las mejores películas y series de Patrick Stewart

Patrick Stewart murió a los 86 años.

¿De qué murió Sir Patrick Stewart? El actor británico falleció a los 86 años

últimas noticias

play

Seguí el debate en el Senado por la regulación del mercado del carbono

Hace 22 minutos
play
El Senado está presidido por Victoria Villarruel.

El Senado dio media sanción al RIIR y continúa con el debate por la regulación del mercado del carbono

Hace 23 minutos
El Niño golpeará más fuerte en los países subdesarrollados.

Advierten que el Súper Niño podría causar 373.000 muertes adicionales por calor extremo

Hace 33 minutos
Los integrantes de la Cámara de Diputados podrán ser monitoreados desde una plataforma creada por la UBA. 

La UBA creó una plataforma para ver los votos, proyectos e intervenciones de senadores y diputados

Hace 39 minutos
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vice, Vladimir Werning.

El Banco Central admitió presiones inflacionarias para fin de año y anticipó su estrategia cambiaria hacia 2027

Hace 46 minutos