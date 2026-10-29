El gesto de David Beckham y Lionel Messi con un niño que conmovió al mundo entero

El presidente y copropietario del Inter Miami tuvo un gesto espontáneo junto al astro de fútbol y el momento se hizo viral en redes en pocos minutos. "El Sr. David estaba muy feliz", resumieron.

El copropietario del Inter Miami David Beckham y Lionel Messi protagonizaron uno de los momentos más emocionantes del año. El exfutbolista hizo realidad el pedido de fanático suyo con síndrome de Down que quería conocerlo.

El empresario recibió a un niño de 5 años, Huddy Droubay, en las instalaciones del club en Florida, Estados Unidos , que es famoso porque su familia documenta su vida en la cuenta Adventures with Huddy.

Vestido con una camiseta personalizada del club de Lionel Messi, el pequeño viajó desde Utah para conocer al exjugador británico y fue el propio Beckham quien rompió el hielo en los vestuarios: chocó sus manos y se agachó a la altura del niños para abrazarlo.

El marido de Victoria Beckham, padre de Brooklyn, de 27 años, Romeo, de 24, Cruz, de 21, y Harper, de 15 , guió a Droubay hacia el vestuario del campeón de la Selección argentina, donde ocupó la silla del rosarino por unos minutos, y hasta se probó el brazalete del astro argentino.

Los dos se fueron hacia el campo de juego y tras convertir un gol, la familia inmortalizó el instante en redes sociales con un mensaje contundente: " Los sueños sí se hacen realidad".

Redes sociales

Por su parte, el copropietario del club mostró un video con el pequeño de la mano de Messi en la previa del partido del Inter Miami ante el FC Cincinnati. "Esta noche fue una noche inolvidable para todos nosotros en Miami. Tuvimos un invitado muy especial que nos visitó con la sonrisa más grande y el corazón más cálido. Gracias a la familia de Huddy por compartir estos momentos especiales con nosotros. El Sr. David estaba muy feliz", resaltó el famoso en sus redes.

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Lionel Messi irá a la despedida de Carlos Tévez

Lionel Messi estará presente en el partido homenaje de Carlos Tévez en su despedida del fútbol. El encuentro será el 20 de diciembre y contará con varias figuras argentinas y del ámbito internacional donde jugará el equipo de “Resto del mundo” vs. “Amigos de Tevez en La Bombonera.