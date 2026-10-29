Carlos Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme jugarán en su partido despedida

El exfutbolista Carlos Tévez reveló por primera vez detalles de su despedida y contó que dos de los deportistas destacados que estarán presentes son Lionel Messi y Juan Román Riquelme. El evento será el 20 de diciembre en La Bombonera y contará también con la presencia de sus “mejores amigos”.
Si bien se retiró en junio del 2022 a los 38 años, recién ahora pudo cerrar una despedida a lo grande. A inicios de octubre, se oficializó la despedida con el lema “Adiós Apache” y la inscripción “de alcanzapelotas a leyenda”.
El flyer oficial del partido despedida de Carlitos Tevez.
Se espera que para el evento se acerquen más de 60 figuras del mundo del fútbol, ya que Tévez jugó en Juventus, Manchester City, Manchester United, Corinthians y la Selección argentina. Uno de los jugadores estrella que podría estar sería Cristiano Ronaldo, aunque no hay nada confirmado.
Entre los que sí se confirmaron que estarán son dos de los N°10 más destacados de la historia argentina. “Messi va a jugar y Riquelme también”, reveló en una entrevista junto a Rio Ferdinand.
Superclásico entre Boca y River: la AFA confirmó quién será el árbitro del partido
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el juez Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El árbitro elegido ya dirigió, en tres oportunidades, el partido más importante del fútbol argentino.
La nómina difundida ubica a Maximiliano Del Yesso como primer asistente y a Pablo González como segundo, mientras Sebastián Zunino asumiría la tarea de cuarto árbitro. En la cabina tecnológica, Silvio Trucco estaría al frente del VAR y Gastón Suárez cumpliría la función de AVAR durante el encuentro.
Ramírez dirigió a River en 21 partidos, con 11 victorias, tres empates y siete derrotas, mientras que Boca disputó 14 encuentros bajo su arbitraje, con siete triunfos, dos igualdades y cinco caídas. En los tres Superclásicos que arbitró, River ganó dos y el Xeneize se impuso en el restante.
El encuentro tendrá transmisión de ESPN Premium y TNT Sports, las dos señales encargadas de emitir la jornada del fútbol argentino. La programación de la fecha 15 se extenderá entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, con partidos repartidos en cuatro días de actividad.