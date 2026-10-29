Carlos Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme jugarán en su partido despedida El exfutbolista de Boca tendrá su último partido en La Bombonera el 20 de diciembre con la participación de diferentes jugadores con los que jugó a lo largo de su carrera y, a pesar de no contar con la lista definitiva, reveló algunos nombres destacados. También contó: "Van a jugar mis mejores amigos". Por Agregar C5N en









Tévez, sobre su partido despedida. Redes sociales

El exfutbolista Carlos Tévez reveló por primera vez detalles de su despedida y contó que dos de los deportistas destacados que estarán presentes son Lionel Messi y Juan Román Riquelme. El evento será el 20 de diciembre en La Bombonera y contará también con la presencia de sus “mejores amigos”.

Si bien se retiró en junio del 2022 a los 38 años, recién ahora pudo cerrar una despedida a lo grande. A inicios de octubre, se oficializó la despedida con el lema “Adiós Apache” y la inscripción “de alcanzapelotas a leyenda”.

El flyer oficial del partido despedida de Carlitos Tevez. Se espera que para el evento se acerquen más de 60 figuras del mundo del fútbol, ya que Tévez jugó en Juventus, Manchester City, Manchester United, Corinthians y la Selección argentina. Uno de los jugadores estrella que podría estar sería Cristiano Ronaldo, aunque no hay nada confirmado.

Entre los que sí se confirmaron que estarán son dos de los N°10 más destacados de la historia argentina. “Messi va a jugar y Riquelme también”, reveló en una entrevista junto a Rio Ferdinand.

Superclásico entre Boca y River: la AFA confirmó quién será el árbitro del partido La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el juez Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El árbitro elegido ya dirigió, en tres oportunidades, el partido más importante del fútbol argentino.