River venció al Atlético de Madrid por penales y se clasificó a la final de la Messi Cup La categoría Sub 16 del Millonario igualó 2 a 2 en el tiempo reglamentario ante el equipo español y se impuso 5 a 4 desde los doce pasos gracias a una actuación consagratoria de Rodolfo Durante. En la gran definición por el bicampeonato se medirá ante Palmeiras. Por Agregar C5N en









Mateo Amarilla, el 10 de River, metió un golazo en el partido. Gentileza Messi Cup

La Sub 16 de River Plate avanzó a la final de la Messi Cup 2026 tras protagonizar una dramática semifinal en Fort Lauderdale, Florida. El equipo dirigido por Martín Pellegrino igualó 2-2 en el tiempo reglamentario frente al Atlético de Madrid y terminó imponiéndose por 5-4 en una emocionante definición por penales. De este modo, el conjunto argentino sacó boleto para el partido decisivo del torneo juvenil internacional que se disputa en las instalaciones del Inter Miami.

¡FINALISTAS DE LA MESSI CUP!



River es finalista del torneo por segundo año consecutivo.



Victoria 5-4 en los penales frente al Atlético Madrid , tras el 2-2 en el tiempo regular. pic.twitter.com/GzZ3PScDF5 — River Club (@RiverClub1901) October 31, 2026 El encuentro comenzó de manera inmejorable para el conjunto de Núñez, ya que a los 3 minutos Mateo Amarilla recuperó el balón y sacó un zurdazo ajustado contra el palo para marcar el 1-0. El Colchonero reaccionó y logró emparejar las acciones a los 16 minutos a través de Pablo Jiménez. Ya en la segunda mitad, un preciso centro de Bautista Burgueño le permitió a Jorge Sosa señalar el 2-1 para River, pero a los 55 minutos Iker Fernández Lara volvió a igualar el marcador con un sorpresivo puntinazo.

Consumado el empate bajo una jornada cambiante de sol y lluvia intensa en suelo estadounidense, la clasificación se definió desde los doce pasos, donde emergió la figura absoluta de Rodolfo Durante. El joven arquero categoría 2011, nacido en Mar del Plata y formado en Kimberley, atajó tres penales y convirtió su propio remate para sellar el triunfo. En la tanda también anotaron para el equipo de Núñez sus compañeros Jorge Sosa, Rojas, Ignacio Serra, Bautista Burgueño y Lescano.

Jorge Sosa Ibarra, el 9 de River, grita con alma y vida el segundo gol del Millonario. Gentileza Messi Cup Con este pase a la definición, River irá en busca del bicampeonato frente a Palmeiras de Brasil. El conjunto paulista sacó su boleto tras derrotar por 3-2 al Ajax de Países Bajos en la otra semifinal de la Copa Oro. El tan ansiado partido por el título de la Messi Cup 2026 entre el Millonario y el Verdao se disputará este domingo a las 19 y contará con la transmisión en vivo de ESPN y Disney+.

El conjunto riverplatense llega a esta instancia con un andar sólido en la competencia, tras liderar su grupo con triunfos sobre Ajax e Inter de Milán, además de un empate con Chelsea, para luego superar a Flamengo en cuartos de final. Ahora, los pibes de Núñez buscarán revalidar el trofeo obtenido en la edición 2025, cuando vencieron justamente al Atlético de Madrid en la final, e intentar concretar la hazaña de consagrarse nuevamente campeones de la copa organizada por Lionel Messi.