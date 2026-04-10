Alerta en la Selección: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular a poco del inicio del Mundial 2026 El jugador del Inter volvía de un desgarro y ahora sufrió una distensión en la misma pierna. ¿Cuánto tarda su recuperación? Por + Seguir en







Lautaro Martínez, lesionado. Redes sociales

El delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, volvió a lesionarse a pocas semanas del inicio del Mundial 2026 y preocupa al director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni. Sucede que el jugador venía de recuperarse de un desgarro y no pudo tener un regreso esperado.

El club emitió un comunicado oficial que indica que “la evolución del delantero argentino será evaluada en los próximos días”, pero se estima que la leve distensión muscular en la pantorrilla izquierda le demande entre 15 y 21 días de recuperación.

La nueva lesión del 9 de la Selección argentina llegó tras su regreso del desgarro en el mismo músculo, que es el sóleo, pero en otro sector. Eso le sucedió durante un partido en febrero con el Bodo Glimt de Noruega en la Champions League.

Lautaro Martinez Lo que sucedió recientemente fue ante la Roma, partido en el que fue titular y jugó 58 minutos. Ahora deberá ausentarse para compromisos clave en el cierre de la temporada de la Serie A de Italia.