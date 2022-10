Dura crítica de dos exjugadores de la Selección para Sampaoli: "Nos limpió a los dos"

"Mi primer gol en el mundial fue ante Islandia. Vos pateaste al arco y te salió hacia mí. ¡No seas mentiroso!", le resaltó el Kun al defensor de Boca, que aseguró que lo había asistido con "un pase fuerte". Enseguida, el zaguero recordó el tanto: "Controlaste y giraste, un golazo".

Ambos se enfocaron en aquella experiencia mundialista y criticaron a Sampaoli. "Después me limpió la concha de su madre. Mejor no hablemos...", advirtió con enojo Agüero, ya que en la derrota contra Croacia lo sacó en el segundo tiempo. Enseguida, Rojo recordó que él perdió la titularidad: "A mí también". Y el Kun cerró con fuerza: "A los dos nos limpió. El que hacía goles salía (...) Me dejó a mí afuera y a vos por darme una asistencia".

La charla entre Sergio Agüero y Marcos Rojo