La inesperada revelación de Lionel Messi que sorprendió a todos

"Tengo muchísimos partido malos y es muy raro que me vaya conforme. Siempre me fijé lo peor de cada partido. Quizá hay algunos en los que marqué dos o tres goles y me lamenté por el que me perdí", aseguró en una entrevista con Directv Sports.

Confesó, además, que parte de esa autoexigencia viene de familia, puntualmente de su papá: "Mi viejo siempre fue muy crítico conmigo y eso hizo que quiera superarme. Él estuvo todo el tiempo encima. Por ahí me jodía y por ahí salía y había hecho goles y me decía 'pero te comiste un gol'. Eso me hizo querer superarme".

"Eso a otro tal vez lo mata y no es bueno, pero él sabe que yo soy el más crítico”, explicó. Y contó que su madre es totalmente distinta: “Mi vieja, todo lo contrario, jugué bien todos los partidos, la culpa nunca fue mía y le importa muy poco los resultados. Siempre me saca del lado deportivo".

Antonela Roccuzzo y el rol en la vida de Lionel Messi

“A veces el fastidio de un mal partido o un resultado dura y por más que uno quiera pasar la página es muy fuerte. Pero llegar acá y ver a mis hijos y mi mujer que ya me conoce me hace bien. Anto intenta sacarme y hacerme olvidar de lo que fue el partido y el resultado. Pero también sabe cuándo es el momento", comentó.