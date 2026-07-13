El padre de Jayden Adams habló por primera vez de la muerte de su hijo: "Cuesta asimilarlo"

Juanito Adams lamentó el fallecimiento de su hijo, que jugó el Mundial 2026, reconoció que "no será fácil seguir adelante". Además, confirmó que "fue una muerte prematura".

El padre de Jayden Adams , el futbolista que jugó tres partidos para Sudáfrica en el Mundial 2026 y fue hallado muerto , se refirió al fallecimiento de su hijo y reconoció que "a la familia le cuesta asimilarlo". Además, detalló que los médicos le realizaron una autopsia al cuerpo.

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En diálogo con la cadena eNCA, Juanito Adams expuso su aflicción debido al deceso de su hijo, quien se desempeñaba como mediocampista y tenía 25 años. "Como todos saben, fue una muerte prematura. A la familia le cuesta asimilarlo. No será fácil seguir adelante. La gente dice que se hará más fácil, pero no lo será. Simplemente aprendes a vivir con ello", expresó.

El joven jugador atravesaba un gran presente deportivo en su país, donde jugaba su primera Copa del Mundo representando a su país y venía de ser la gran figura en su equipo, Mamelodi Sundowns FC , al ganar la última edición de la Liga de Campeones de la CAF 2025-26 ante el ASFAR de Marruecos.

Durante la competencia mundialista sumó minutos en los partidos disputados por su selección ante México , República Checa y Corea del Sur . En medio del Mundial fue informado sobre la muerte de su abuela, Marianna Adams , aunque decidió quedarse con la delegación para apoyar a sus compañeros.

La noticia sobre la muerte de Adams se conoció a semanas de la eliminación de Sudáfrica del mundial y a pocos días de que tenga que incorporarse a la pretemporada que su equipo lleva adelante en Austria. Hasta el momento, se desconocen los motivos y las causas de su fallecimiento.

El desgarrador mensaje de la pareja de Jayden Adams, tras la muerte del futbolista sudafricano

La muerte de Jayden Adams provocó una profunda conmoción en el fútbol sudafricano y en el ambiente deportivo. El mediocampista de 25 años, que disputó tres partidos con su selección en el Mundial 2026, fue encontrado sin vida este sábado y su fallecimiento generó una ola de mensajes de despedida.

Una de las publicaciones más emotivas fue la de su pareja, Aqueelah Chloe Adendorf, quien compartió una carta en sus redes sociales. "No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor", escribió al comenzar el mensaje dedicado al futbolista.

"Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo", continuó la joven en otro tramo de la despedida.

Para cerrar, Adendorf expresó: "Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa en paz, mi ángel. Te amo siempre y para siempre".