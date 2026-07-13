En Vivo
13 de julio de 2026 Inicio

El padre de Jayden Adams habló por primera vez de la muerte de su hijo: "Cuesta asimilarlo"

Juanito Adams lamentó el fallecimiento de su hijo, que jugó el Mundial 2026, reconoció que "no será fácil seguir adelante". Además, confirmó que "fue una muerte prematura".

Por
Jayden Adams

Jayden Adams, jugador de Sudáfrica.

Lionel Messi le brindó un obsequio muy emotivo a un niño que lo tiene como máximo ídolo.
Te puede interesar:

El emocionante gesto de Messi con un nene que sufrió quemaduras en un accidente en pleno Mundial 2026

En diálogo con la cadena eNCA, Juanito Adams expuso su aflicción debido al deceso de su hijo, quien se desempeñaba como mediocampista y tenía 25 años. "Como todos saben, fue una muerte prematura. A la familia le cuesta asimilarlo. No será fácil seguir adelante. La gente dice que se hará más fácil, pero no lo será. Simplemente aprendes a vivir con ello", expresó.

El joven jugador atravesaba un gran presente deportivo en su país, donde jugaba su primera Copa del Mundo representando a su país y venía de ser la gran figura en su equipo, Mamelodi Sundowns FC, al ganar la última edición de la Liga de Campeones de la CAF 2025-26 ante el ASFAR de Marruecos.

Jayden Adams falleció a los 25 años.

Jayden Adams falleció a los 25 años.

Durante la competencia mundialista sumó minutos en los partidos disputados por su selección ante México, República Checa y Corea del Sur. En medio del Mundial fue informado sobre la muerte de su abuela, Marianna Adams, aunque decidió quedarse con la delegación para apoyar a sus compañeros.

La noticia sobre la muerte de Adams se conoció a semanas de la eliminación de Sudáfrica del mundial y a pocos días de que tenga que incorporarse a la pretemporada que su equipo lleva adelante en Austria. Hasta el momento, se desconocen los motivos y las causas de su fallecimiento.

El desgarrador mensaje de la pareja de Jayden Adams, tras la muerte del futbolista sudafricano

La muerte de Jayden Adams provocó una profunda conmoción en el fútbol sudafricano y en el ambiente deportivo. El mediocampista de 25 años, que disputó tres partidos con su selección en el Mundial 2026, fue encontrado sin vida este sábado y su fallecimiento generó una ola de mensajes de despedida.

Una de las publicaciones más emotivas fue la de su pareja, Aqueelah Chloe Adendorf, quien compartió una carta en sus redes sociales. "No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor", escribió al comenzar el mensaje dedicado al futbolista.

"Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo", continuó la joven en otro tramo de la despedida.

Para cerrar, Adendorf expresó: "Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa en paz, mi ángel. Te amo siempre y para siempre".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La agenda para seguir el encuentro de semifinales.

A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026 y dónde verlo

El exgoleador de River cruzó al reconocido streamer.

Maxi López no se guardó nada y le dijo de todo a Speed por querer mufar a Argentina

Claudia Villafañe, la exesposa de Diego Armando Maradona, y Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

La reacción de Antonela Roccuzzo al festejo de Claudia Villafañe por el pase a semifinales

El periodista fue agredido mientras buscaba conseguir un testimonio de la cantante y pareja de Rodrigo De Paul.

Revelaron un detalle clave de la agresión de la supuesta seguridad de Tini Stoessel a un periodista en el Mundial 2026

Dónde ver El partido, el documental que revive el duelo entre Argentina e Inglaterra en México 1986
play

Dónde ver El partido, el documental que revive el duelo entre Argentina e Inglaterra en México 1986

El mediocampista relató que la idea surgió cuando su pareja le envió un video con la coreografía.

Mac Allister rompió el misterio y reveló cómo nació el baile que hizo para celebrar su gol ante Suiza

últimas noticias

play
Sergio Uñac en Santiago del Estero.

"El primer paso es escuchar", Sergio Uñac lanzó un spot en clave electoral y cuestionó a Milei

Hace 40 minutos
El exgoleador de River cruzó al reconocido streamer.

Maxi López no se guardó nada y le dijo de todo a Speed por querer mufar a Argentina

Hace 1 hora
Jovane Cabral, extremo de Cabo Verde.

Enfrentó a la Selección en el Mundial 2026 y ahora podría ser rival de Boca y River

Hace 1 hora
Uno de los integrantes de la casa fue catalogado como el máximo favorito a ganar el premio.

Pasó por Gran Hermano y anticipó quién ganará el reality en 2026

Hace 1 hora
El periodista fue agredido mientras buscaba conseguir un testimonio de la cantante y pareja de Rodrigo De Paul.

Revelaron un detalle clave de la agresión de la supuesta seguridad de Tini Stoessel a un periodista en el Mundial 2026

Hace 1 hora