La reacción de Antonela Roccuzzo al festejo de Claudia Villafañe por el pase a semifinales La esposa de Lionel Messi le dejó un amoroso comentario a la exesposa de Diego Armando Maradona en la publicación que La Claudia usó para celebrar el triunfo de Argentina sobre Suiza y su pase a la semifinal contra Inglaterra. Por Agregar C5N en









Claudia Villafañe, la exesposa de Diego Armando Maradona, y Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Claudia Villafañe celebró en Instagram la victoria de la Selección argentina sobre Suiza y el pase a la semifinal contra Inglaterra con un divertido meme de una foto conocida de ella junto a su exesposo y astro del fútbol, Diego Armando Maradona. La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, le dejó un amoroso comentario en la publicación con los colores de la bandera.

"Hermosa mañana verdad??????", escribió la empresaria en la descripción haciendo referencia al meme de Guillermo Francella y la modelo le respondió con dos corazones, uno blanco y otro celeste. A tono con el clima de festejo que inundó a las familias de la Albiceleste y a todo el país.

Villafañe llevaba dos años de casada con Maradona cuando el lomense enfrentó a Inglaterra en el estadio Azteca en el Mundial de México de 1986, oportunidad en la que anotó el Gol del Siglo con la mano de Dios. Luego de ese triunfo, Argentina enfrentó a la Selección inglesa dos veces más, una en 1998 y otra en 2002.

El historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales Chile 1962 (primera fase). Inglaterra 3-1 Argentina: El primer antecedente mundialista favoreció a los ingleses. Los goles fueron convertidos por Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, mientras que Ernesto Artime descontó para la Selección argentina.

El primer antecedente mundialista favoreció a los ingleses. Los goles fueron convertidos por Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, mientras que Ernesto Artime descontó para la Selección argentina. Inglaterra 1966 (Cuartos de final). Inglaterra 1-0 Argentina: En un partido muy polémico, el seleccionado local se impuso gracias al gol de Geoff Hurst. El encuentro quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, una de las decisiones arbitrales más controvertidas en la historia de los Mundiales.

En un partido muy polémico, el seleccionado local se impuso gracias al gol de Geoff Hurst. El encuentro quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, una de las decisiones arbitrales más controvertidas en la historia de los Mundiales. México 1986 (cuartos de final). Argentina 2-1 Inglaterra: Cuatro años después de la Guerra de Malvinas, Argentina e Inglaterra volvieron a encontrarse en los cuartos de final del Mundial de México. La Selección dirigida por Carlos Bilardo ganó 2-1 gracias a una actuación descomunal de Diego Armando Maradona quien en un mismo partido inmortalizó "la Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". El descuento inglés llegó sobre el final mediante Gary Lineker, pero no alcanzó para evitar la clasificación argentina rumbo al título mundial.

Cuatro años después de la Guerra de Malvinas, Argentina e Inglaterra volvieron a encontrarse en los cuartos de final del Mundial de México. La Selección dirigida por Carlos Bilardo ganó 2-1 gracias a una actuación descomunal de quien en un mismo partido inmortalizó "la Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". El descuento inglés llegó sobre el final mediante Gary Lineker, pero no alcanzó para evitar la clasificación argentina rumbo al título mundial. Francia 1998 (octavos de final) Argentina 2(4) Inglaterra 2(3): Doce años después volvieron a cruzarse, esta vez en los octavos de final. El encuentro terminó 2-2 y Argentina avanzó tras imponerse 4-3 en la definición por penales. Los goles argentinos fueron de Gabriel Batistuta, de penal, y Javier Zanetti, mientras que para Inglaterra marcaron Alan Shearer, también desde los doce pasos, y el joven Michael Owen, autor de una memorable corrida individual. El partido también quedó marcado por la expulsión de David Beckham en el segundo tiempo.

Doce años después volvieron a cruzarse, esta vez en los octavos de final. El encuentro terminó 2-2 y Argentina avanzó tras imponerse 4-3 en la definición por penales. Los goles argentinos fueron de Gabriel Batistuta, de penal, y Javier Zanetti, mientras que para Inglaterra marcaron Alan Shearer, también desde los doce pasos, y el joven Michael Owen, autor de una memorable corrida individual. El partido también quedó marcado por la expulsión de David Beckham en el segundo tiempo. Corea-Japón 2002 (primera fase). Inglaterra 1-0 Argentina: El último enfrentamiento mundialista entre ambos seleccionados fue en la fase de grupos del Mundial de 2002. Inglaterra ganó 1-0 gracias a un penal convertido por David Beckham, quien tuvo su revancha personal cuatro años después de la expulsión sufrida en Francia 1998. Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa, quedó eliminada en la primera ronda de aquel torneo. El emotivo mensaje de la mamá de Messi antes de la semifinal con Inglaterra En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, envió un mensaje al programa Infama mientras se desarrollaba una entrevista sobre las chances de la Selección en el certamen y conmovió a los presentes con una frase cargada de esperanza.

El episodio ocurrió durante una charla de la conductora Marcela Tauro con el vidente José Fuentes, quien analizaba el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni y se animaba a pronosticar cómo continuará el camino de la Albiceleste en la Copa del Mundo.