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13 de julio de 2026 Inicio

Quién transmite Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026 por TV

Los detalles de todos los canales de aire y cable disponibles para seguir en directo este trascendental cruce de la Copa del Mundo.

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Las opciones para seguir el encuentro de semifinales.

Las opciones para seguir el encuentro de semifinales.

La Selección Argentina, liderada en la cancha por Lionel Messi, se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026 tras un dramático y sufrido triunfo 3-1 en el alargue frente a Suiza. Ahora, el conjunto comandado por Lionel Scaloni se medirá ante Inglaterra, por las semifinales del torneo. ¿Quién transmite el partido?

La agenda para seguir el encuentro de semifinales.
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A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026 y dónde verlo

Inglaterra llega a esta instancia decisiva exhibiendo una gran solidez colectiva y un buen recambio individual. Bajo la dirección técnica del alemán Thomas Tuchel, los británicos marchan invictos en la competencia y alcanzaron las semifinales luego de derrotar 2-1 a Noruega, también necesitando del tiempo suplementario para romper la paridad.

A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026

El esperado duelo entre la Selección argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 se disputará este miércoles 15 de julio a las 16 horas. El encuentro se llevará a cabo en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, un escenario que lucirá colmado por miles de fanáticos de ambos países que viajan para presenciar este cruce de enorme trascendencia histórica.

Festejo en la cancha y memes en las redes, tras el triunfo de la Selección argentina ante Suiza.

Festejo en la cancha y memes en las redes, tras el triunfo de la Selección argentina ante Suiza.

Canales de TV que transmiten Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026

Para ver en vivo la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, los hinchas contarán con una amplia variedad de opciones tanto en televisión abierta como en el servicio de cable básico. En la televisión de aire, la transmisión estará a cargo de Telefe y la TV Pública. Por su parte, quienes prefieran sintonizar el compromiso a través del sistema de cable tradicional podrán hacerlo mediante las señales de TyC Sports y DSports, que ofrecerán coberturas previas exclusivas y análisis detallados desde Atlanta.

En lo que respecta a las plataformas digitales, el cruce que paralizará al territorio nacional se podrá seguir por streaming en tiempo real a través de las aplicaciones móviles de cada cableoperador, como Flow, Telecentro Play y DGO.

Además, el encuentro estará disponible mediante los servicios premium contratados de Disney+ y Paramount+, asegurando una transmisión en alta definición para computadoras, tablets y smarts tv. De esta manera, el público argentino tendrá múltiples alternativas a disposición para no perderse ni un solo detalle del partido más importante del año.

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