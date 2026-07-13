El emocionante gesto de Messi con un nene que sufrió quemaduras en un accidente en pleno Mundial 2026

El capitán de la Selección argentina se solidarizó con el menor y demostró que está a la altura, incluso fuera de la cancha.

Lionel Messi le brindó un obsequio muy emotivo a un niño que lo tiene como máximo ídolo.

Lionel Messi volvió a protagonizar una historia que trascendió el fútbol durante el Mundial 2026 . El capitán de la Selección argentina sorprendió a Christian Holmes , un niño estadounidense de 6 años que sufrió graves quemaduras en un accidente doméstico mientras jugaba con amigos en Kansas City .

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El pequeño, fanático del astro argentino, había perdido una camiseta de Messi que llevaba puesta el día del accidente, un detalle que lo había afectado profundamente durante su recuperación. La historia fue revelada por su familia y por el hospital donde permaneció internado, generando una enorme repercusión internacional.

Según contó la madre de Christian en una entrevista con Telemundo, una de las primeras frases que pronunció el niño después del accidente estuvo relacionada con la camiseta del delantero argentino: “Una de las primeras cosas que nos dijo después de quemarse fue que había arruinado su camiseta de Messi” . El comentario reflejó hasta qué punto el vínculo emocional con el jugador era importante para el pequeño, que encontraba en el Mundial 2026 una motivación especial mientras atravesaba un duro proceso médico.

Christian Holmes estuvo internado durante aproximadamente dos semanas y media en el Children’s Mercy Hospital de Kansas City luego de sufrir las quemaduras. Durante ese período, sus familiares explicaron que los partidos de la Copa del Mundo funcionaron como una distracción positiva dentro de una situación compleja. El niño, admirador de la Selección Argentina y de Lionel Messi, sigue la competencia mientras avanza en su recuperación física y emocional.

Al conocer la historia, Messi decidió enviarle una camiseta nueva autografiada personalmente, un gesto que emocionó al niño y a toda su familia. Desde el hospital destacaron públicamente la actitud del campeón del mundo y señalaron: “Messi ha estado un poco ocupado con el fútbol, pero aún así se las arregló para tomarse el tiempo para enviar a Christian una camiseta firmada personalmente” . Además agregaron que la reacción del pequeño fue inmediata: “¡Christian estaba eufórico de alegría!” .

El niño y su familia, con la camiseta que le envió Messi.

Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por el Mundial 2026

La Selección argentina enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 en un partido cargado de historia, rivalidad y expectativa mundial. El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El horario confirmado será a las 16 (hora argentina).

Este será el primer enfrentamiento de Lionel Messi contra Inglaterra en una Copa del Mundo, un duelo que quedó marcado como uno de los grandes acontecimientos del torneo.

Argentina llega a esta instancia después de superar a Suiza por 3-1 en tiempo suplementario en los cuartos de final, mientras que Inglaterra consiguió su clasificación tras vencer a Noruega por 2-1 también en la prórroga.

El duelo entre Argentina e Inglaterra tiene además una enorme carga histórica por los antecedentes entre ambas selecciones en los Mundiales. Para Messi representa una oportunidad especial dentro de un torneo que podría ser su última gran cita internacional, mientras que Inglaterra buscará alcanzar una nueva final mundialista con figuras como Harry Kane y Jude Bellingham.