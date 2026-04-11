Cuándo vuelve a jugar Boca: Copa Libertadores y Superclásico en la mira

El Xeneize volverá a jugar entre semana por la Copa Libertadores.
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Boca e Independiente empataron 1-1 en La Bombonera, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura, en un clásico caliente y con polémica. La agenda apretada del Xeneize no le da tiempo para asimilar el empate y ya debe pensar en su próximo rival.
Para dicho encuentro, que comenzará a partir de las 21, la Conmebol designó al árbitro colombiano Wilmar Roldán, para que imparta justicia. El equipo arbitral lo completan Jhon León y Jhon Gallego como jueces de línea. Leonard Mosquera será el encargado del VAR y en el AVAR dirá presente Michael Orué.
La intensa seguidilla de partidos continuará el domingo 19 en el Estadio Más Monumental, donde enfrentará a River en una nueva edición del Súper. El partido más importante del semestre del Xeneize se disputará en Núñez desde las 17.
El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026
Fecha 2: Martes 14 de abril, 21:00 – Boca vs. Barcelona (L)
Fecha 3: Martes 28 de abril, 21:30 – Cruzeiro vs. Boca (V)
Fecha 4: Martes 5 de mayo, 21:00 – Barcelona vs. Boca (V)
Fecha 5: Martes 19 de mayo, 21:30 – Boca vs. Cruzeiro (L)
Fecha 6: Jueves 28 de mayo, 21:30 – Boca vs. Universidad Católica (L)
Superclásico: River anunció cuándo y cómo será la venta de entradas frente a Boca
River tendrá una agenda bastante cargada en abril y mayo con una serie de enfrentamientos en el Monumental entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana. A raíz de ello, la dirigencia del Millonario dio a conocer la venta de entradas para todos los choques de local inclusivo, en el Superclásico frente a Boca.
El partido más importante del semestre contra el Xeneize se disputará el próximo 19 de abril en Núñez desde las 17 y los hinchas ya están atentos a cuándo se deberán hacer la fila virtual para adquirir un ticket y estar presente en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
Como viene haciendo habitualmente con el expendio de boletos, la venta de los boletos, que será a través de River ID, estará divididos en días y horarios dependiendo la categoría de cada fanático, aunque no se dieron a conocer los precios.
Cuándo y a qué hora se pondrá a la venta las entradas
Socios: desde el martes 14 de abril a las 10.
Sociosy Socios Comunitarios (Somos River): desde el martes 14 de abril a las 17.
No socios: en caso de existir un remanente, el club publicará posteriormente el cronograma.
Vitalicios: desde el jueves 16 de abril a las 10, hasta el viernes 17 de abril a las 17.