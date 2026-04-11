Cuándo vuelve a jugar Boca: Copa Libertadores y Superclásico en la mira El Xeneize de Claudio Úbeda no tiene descanso y ya piensa en su próximo rival, tras empatar 1-1 frente a Independiente en el torneo local. Por + Seguir en







El Xeneize volverá a jugar entre semana por la Copa Libertadores. @BocaJrsOficial

Boca e Independiente empataron 1-1 en La Bombonera, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura, en un clásico caliente y con polémica. La agenda apretada del Xeneize no le da tiempo para asimilar el empate y ya debe pensar en su próximo rival.

El próximo encuentro de Boca será el martes 14 contra Barcelona de Ecuador en La Bombonera por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores de América, en el regreso de Darío Pipa Benedetto a la cancha del Xeneize. Tras el gran debut en la máxima competición continental, con una buena victoria por 2-1 frente a Universidad Católica en Chile, el equipo de Claudio Úbeda buscará volver a ganar, para afianzarse en su zona.

boca plantel El Xeneize afronta partidos decisivos en este mes de abril. Para dicho encuentro, que comenzará a partir de las 21, la Conmebol designó al árbitro colombiano Wilmar Roldán, para que imparta justicia. El equipo arbitral lo completan Jhon León y Jhon Gallego como jueces de línea. Leonard Mosquera será el encargado del VAR y en el AVAR dirá presente Michael Orué.

La intensa seguidilla de partidos continuará el domingo 19 en el Estadio Más Monumental, donde enfrentará a River en una nueva edición del Súper. El partido más importante del semestre del Xeneize se disputará en Núñez desde las 17.

El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026 Fecha 2: Martes 14 de abril, 21:00 – Boca vs. Barcelona (L)

Martes 14 de abril, 21:00 – vs. Barcelona (L) Fecha 3: Martes 28 de abril, 21:30 – Cruzeiro vs. Boca (V)

Martes 28 de abril, 21:30 – Cruzeiro vs. (V) Fecha 4: Martes 5 de mayo, 21:00 – Barcelona vs. Boca (V)

Martes 5 de mayo, 21:00 – Barcelona vs. (V) Fecha 5: Martes 19 de mayo, 21:30 – Boca vs. Cruzeiro (L)

Martes 19 de mayo, 21:30 – vs. Cruzeiro (L) Fecha 6: Jueves 28 de mayo, 21:30 – Boca vs. Universidad Católica (L) Superclásico: River anunció cuándo y cómo será la venta de entradas frente a Boca River tendrá una agenda bastante cargada en abril y mayo con una serie de enfrentamientos en el Monumental entre el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana. A raíz de ello, la dirigencia del Millonario dio a conocer la venta de entradas para todos los choques de local inclusivo, en el Superclásico frente a Boca.