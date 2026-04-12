¿De quién se trata? El jugador que pasó de Boca y San Lorenzo a trabajar en un rubro distinto

Su paso por San Lorenzo fue breve y con escasa participación en el equipo.

Edilio Cardoso es el futbolista que, tras vestir camisetas de peso como Boca y San Lorenzo , terminó trabajando como guardia de seguridad en Brasil luego de su retiro . Su presente contrasta de manera fuerte con el sueño que alguna vez persiguió en el fútbol profesional.

Tras retirarse en 2018 , se reinventó en un trabajo alejado del fútbol

Fue parte de planteles de Boca y San Lorenzo durante los años 2000

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Su historia refleja un recorrido común pero poco visibilizado: el de jugadores que, pese a haber pasado por clubes grandes, no logran consolidarse ni asegurar estabilidad económica a largo plazo . Este tipo de trayectorias expone la cara menos conocida del deporte de alto rendimiento.

Nacido el 16 de mayo de 1983 en Brasil , el delantero llegó joven al fútbol argentino con la ilusión de consolidarse en la élite, pero su carrera estuvo marcada por altibajos, decisiones técnicas y falta de continuidad. Aun así, su paso por instituciones importantes dejó una huella en su recorrido profesional.

El brasileño arribó a Boca en 2001 , con apenas 18 años , tras destacarse en torneos regionales. Luego de un período de adaptación, debutó en Primera en 2003 , año en el que también integró el plantel campeón de la Copa Libertadores bajo la conducción de Carlos Bianchi .

Sin embargo, su participación fue limitada. La competencia interna y las decisiones del cuerpo técnico redujeron sus oportunidades, lo que lo llevó a buscar continuidad en otros equipos. Tras su salida, tuvo pasos por clubes del ascenso como Estudiantes de Caseros y Defensores de Belgrano . En 2005 , llegó a San Lorenzo , aunque su paso fue breve: apenas disputó un partido oficial en un contexto deportivo adverso.

Luego continuó su carrera en Colombia, donde jugó en Boyacá Chicó y Real Cartagena, y más tarde regresó al fútbol argentino para desempeñarse en distintas instituciones del ascenso. Las lesiones y la irregularidad marcaron el tramo final de su trayectoria.

Su vida después del retiro

En 2018, mientras jugaba en Berazategui, decidió ponerle fin a su carrera profesional. La falta de disfrute, sumada a problemas físicos y económicos, influyó en su decisión. Tras colgar los botines, regresó a Brasil junto a su familia y se instaló en Florianópolis en busca de una vida más estable.

Edilio Cardoso.jpg Edilio Cardoso formó parte del plantel de Boca campeón de América en 2003. Google

Allí atravesó distintas etapas laborales: trabajó en la construcción y en la logística de materiales. Con el tiempo, logró estabilizarse como guardia de seguridad nocturno en un predio privado, actividad que mantiene en la actualidad. Lejos del reconocimiento del fútbol, su presente está enfocado en la vida familiar y en la estabilidad cotidiana.