22 de junio de 2026 Inicio
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"De tal palo, otra astilla": el nuevo podcast que revela el lado B de los padres de las estrellas del fútbol

En medio del Mundial 2026, Alfredo Serrano Mancilla presenta una serie de 11 capítulos que traspasan el campo de juego para entender el rol de las familias en las carreras de los ídolos.

Marina Hermoso
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Marina Hermoso
El podcast transita las relaciones familiares de los ídolos del fútbol antes y después de la fama.

El podcast transita las relaciones familiares de los ídolos del fútbol antes y después de la fama.

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¿Qué pasa en el entorno familiar cuando un hijo se convierte en una megasestrella mundial? ¿Cóno se gesiona el éxito, la presión mediática y la crianza, en el fútbol profesional? Estas inquietudes fueron el motivo para el podcast De tal palo, otra astilla, del esciritor y conductor Alfredo Serrano Mancilla.

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Con el marco del Mundial 2026, y a través de 11 episodios, el proyecto del director de CELAG DATA, busca poner la lupa en un tema muy poco conocido o explorado: la matriz de las relaciones familiares antes y después de la fama en casos como el de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé, por enumerar algunos ídolos del fútbol.

Serrano Mancilla aseguró a C5N: "Hemos intentado poner el foco en esa matriz de vínculos, de relaciones complejas, que tienen los padres con los hijos, y especialmente cuando están sometidos a una gran presión mediática y profesional".

Los distintos roles: protectores, mánagers y prudentes

El podcast De tal palo, otra astilla, de Alfredo Serrano Mancilla, deja en claro que no existe una única receta para ser el padre o la madre de un crack, sino que el abanico de experiencias es tan amplio como complejo. Entre los protagonistas hay padres, mamá o papá que asumieron el rol de mánagers y represenantes directos de sus hijos. Otro modelo es el de los progenitores prudentes que eligieron quedarse en su lugar de origen y seguir con sus vidas habituales. Además, en el contenido hay relatos de padres que influyeron directamente desde el ambiente del fútbol (o fuera de él) brindando un apoyo incondicional desde el primer día, frente a otros que inicialmente eligieron el "no".

Una pluralidad de voces: desde Jorge Valdano a Bad Bunny

Para enriquecer el debate y no solamente quedarse en una anécdota, De tal palo, otra astilla, da la posibilidad de escuchar historias de primer nivel. El contenido tiene opiniones en exclusiva de especialistas del deporte y la salud mental como el psicólogo deportivo Marcelo Rofé, el histórico jugador de Huracán Miguel Ángel Brindisi, el campeón del mundo Jorge Valdano.

También hay periodistas de renombre internacional como Víctor Hugo Morales, el reconocido periodista y comentarista deportivo español, considerado la "voz del baloncesto" en España Antoni Daimiel, la productora de la serie documental La España de Clemente, sobre la trayectoria de Javier Clemente al frente de la Selección española, Mónica Marchante, y Guillem Balaguer, famoso por ser el autor de las biografías sobre figuras como Messi, Ronaldo y Diego Maradona.

El cruce cultural va más allá de la pelota, ya que el relato se enmarca y dialoga con reflexiones de grandes figuras de la cultura y la sociedad global, desde el Papa Francisco hasta Bad Bunny, pasando por Ricardo Darín, Penélope Cruz o los premios Nobel de literatura Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.

¿A quién podemos escuchar?

El podcast De tal palo, otra astilla fue pensado para escuchar con atención. Los episodios se dividen en dos tandas de estreno en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Ya están disponibles los Capítulos del 1 al 6.

  1. Papá de Neymar. La polémica

  2. Papá de Lamine Yamal. La fama

  3. Mamá de Mbappé. La agencia

  4. Mamá de Cristiano Ronaldo. La presencia

  5. Papá de Messi. La sutileza

  6. Padres de Aitana Bonmatí. La política

El próximo lanzamitento traerá los Capítulos del 7 al 11 con títulos como:

7. Papá de Haaland. La superación

8. Padres de Riquelme. Lo afectivo

9. Simeone y Zidane. Viceversa

10. Padres de Pedri y Vinicius. Lo invisible

11. Padres de Eto'o. La distancia

"Lo que pretendemos es que el público se divierta, aprenda y se entretenga", subrayó Serrano Mancilla a C5N. De tal palo, otra astilla es una buema oportunidad para conocer que dettrás de cada ídolo de masas, siempre hay una historia de crianza, de una mamá, abuela, papá o padres, tensiones y afectos que merecen ser contados.

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