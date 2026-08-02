Ambientes luminosos y una cocina destacada: así es la casa de Guillermo Francella El actor argentino mostró detalles de su vida cotidiana y sorprendió con algunos espacios de su hogar, donde predominan el diseño, la comodidad y los detalles exclusivos. Agregar C5N en









El protagonista de grandes éxitos argentinos abrió una pequeña ventana a su mundo privado y mostró rincones de un espacio marcado por la elegancia y la funcionalidad.

Guillermo Francella mostró accidentalmente parte de su casa durante un video familiar.

La vivienda se destaca por sus ambientes amplios, modernos y luminosos.

Las imágenes surgieron durante un momento relacionado con Mono, el perro de su hija Yoyi Francella.

El actor también atraviesa un nuevo momento profesional con la cuarta temporada de "El encargado". Ambientes luminosos y una cocina destacada: el actor mostró parte de su hogar durante un video familiar y las imágenes permitieron conocer algunos detalles de la vivienda, marcada por espacios amplios, diseño moderno y una conexión privilegiada con el exterior. Así es la casa de Guillermo Francella.

La reconocida figura argentina suele mantener su vida privada alejada de los medios, pero un video compartido de manera casual permitió conocer algunos rincones de su hogar y despertó la curiosidad de sus seguidores. La escena ocurrió durante una emisión de Nadie Dice Nada, cuando el talentoso intérprete mostró un momento cotidiano relacionado con Mono, el perro de su hija Yoyi Francella. En las imágenes se pudo observar parte del recorrido que hizo la mascota dentro de la vivienda hasta llegar al balcón donde se encontraba el artista.

Recordemos que Nadie Dice Nada es uno de los programas de streaming más populares de Argentina, emitido por Luzu TV, que combina humor, actualidad y entrevistas en formato digital.

Cómo es la casa de Guillermo Francella Uno de los sectores que más llamó la atención fue la cocina, un ambiente amplio donde predominan los tonos claros, los muebles blancos y los detalles modernos. El espacio cuenta con electrodomésticos de acero inoxidable y una barra integrada con sillas de diseño, una combinación que aporta funcionalidad y un estilo contemporáneo.

La vivienda mantiene una estética basada en colores neutros, madera y una distribución abierta que permite conectar los diferentes ambientes. La casa de la figura emblemática del espectáculo argentino también cuenta con un living comedor integrado, donde se destacan los grandes ventanales corredizos que permiten el ingreso de luz natural durante gran parte del día.