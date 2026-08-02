Con cambio de peinado: así fue el look de Ángela Aguilar que sorprendió a todos La artista mexicoestadounidense volvió a captar todas las miradas con una renovada imagen que dio mucho de qué hablar. Agregar C5N en









La cantante transformó por completo su look. Billboard

Ángela Aguilar volvió a captar la atención con una renovada imagen que sorprendió a sus seguidores.

La cantante decidió dejar atrás uno de los rasgos que la identificó durante gran parte de su carrera.

El cambio fue realizado por un reconocido especialista en belleza y rápidamente se volvió tema de conversación.

La transformación generó opiniones divididas entre quienes siguen de cerca su trayectoria. Ángela Aguilar es una de las artistas más reconocidas de la música regional mexicana. Con canciones como Que Agonía y Dime Cómo Quieres, además de formar parte de una familia con gran tradición musical, logró construir una carrera propia que también la convirtió en un ícono de la música del país azteca. En las últimas horas volvió a ser noticia por un cambio de imagen que no pasó desapercibido.

A lo largo de su carrera, la cantante mantuvo como sello distintivo su cabello corto, aunque en varias oportunidades mostró interés por renovar su apariencia. Esta vez decidió apostar por una transformación que modificó notablemente su look y despertó la curiosidad de sus seguidores.

View this post on Instagram El nuevo estilo fue presentado por el especialista en belleza Jonathan Alexis VC, quien compartió el resultado del trabajo realizado para la artista. En las imágenes se puede ver a Ángela Aguilar con una melena larga y un tono de cabello pensado para resaltar sus facciones, manteniendo una imagen elegante y en armonía con sus rasgos.

Cómo es el look que mostró Ángela Aguilar y es furor La transformación no tardó en generar comentarios entre quienes siguen la carrera de la cantante. Muchos destacaron que las extensiones y el cambio de color le dieron una imagen diferente, con un estilo más sofisticado, mientras que otros valoraron su capacidad para probar nuevas propuestas.

De todos modos, también aparecieron opiniones de quienes prefieren el clásico estilo corto que la acompañó desde sus comienzos. Para una parte del público, ese peinado forma parte de la identidad artística con la que se hizo conocida dentro del género regional mexicano.