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17 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: cuánto sale armar la juntada para ver los partidos de la Selección argentina desde casa

En cada presentación de la Albiceleste, como la de este martes ante Argelia, habrá grupos de amigos o familias que elijan juntarse a alentar. Pero, para recibir a los invitados, ¿cuánto cuesta la picada, el asado, la yerba o la TV nueva?

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El asado para 4 personas cuesta $27.385.

El asado para 4 personas cuesta $27.385.

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La pasión por la Selección argentina volvió a trasladarse a las casas de millones de hinchas, que acompañaron el debut con triunfo por 3-0 frente a Argelia y ya se preparan para el duelo ante Austria por el grupo J del Mundial 2026. Entre asados, picadas y televisores, el tradicional "combo mundialista" es un presupuesto y tiene su impacto en el bolsillo.

Lionel Messi y el resto del equipo se preparan para enfrentar a Austria. 
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Para quienes eligen reunirse con amigos o familiares, el clásico asado para cuatro personas tiene hoy un costo promedio de $27.385. A eso se suma una picada para seis personas, cuyo valor asciende a $49.000 y se consolida como uno de los rubros con mayores aumentos, según detalla un informe de la consultora Focus Market.

Las picadas de fiambres y quesos tienen un costo de $49.000.

Las picadas de fiambres y quesos tienen un costo de $49.000.

El ritual futbolero también incluye el mate para acompañar los partidos de la tarde. Actualmente, un paquete de medio kilo de yerba cuesta en promedio $2.893, mientras que aquellos que buscan renovar la experiencia frente a la pantalla deben desembolsar unos $955.000 por un Smart TV de 50 o 55 pulgadas.

En tanto, quienes opten por una alternativa más económica pueden conseguir un televisor de 32 pulgadas por alrededor de $434.150. Según el análisis de la consultora privada, el consumo de estos productos debería tener un repunte durante la defensa del título de la Scaloneta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El presupuesto para realizar las típicas

El presupuesto para realizar las típicas "juntadas" para ver a la Selección argentina aumentó considerablemente.

Cuánto aumentaron el asado, la picada y los televisores desde Qatar 2022

La comparación con el Mundial de Qatar 2022 refleja el fuerte incremento acumulado en los últimos cuatro años. El asado para cuatro personas pasó de costar $2.792 a $27.385, lo que representa una suba del 881%, mientras que la picada registró uno de los mayores aumentos al escalar de $3.990 a $49.000, con un incremento del 1.128%.

La evolución de los precios también se trasladó a los productos tecnológicos y al consumo cotidiano. Un televisor de 50 o 55 pulgadas, que durante Qatar 2022 costaba unos $244.999, actualmente el valor es de $955.000, mientras que el paquete de medio kilo de yerba pasó de $378 a $2.893, con un incremento del 665%.

Así aumentó el asado, la picada, la TV y la yerba entre 2022 y 2026.

Así aumentó el asado, la picada, la TV y la yerba entre 2022 y 2026.

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