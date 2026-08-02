Se filtró cual será el trabajo de Cristiano Ronaldo tras el Mundial 2026 El delantero portugués continúa ampliando sus horizontes profesionales y suma una nueva faceta a su exitosa trayectoria. Por Agregar C5N en









Este es el nuevo proyecto en el que participará Cristiano Ronaldo. FIFA

Cristiano Ronaldo iniciará una nueva etapa mientras continúa en actividad como futbolista.

El portugués aceptó un importante desafío fuera de las canchas que marcará un antes y un después en su trayectoria.

El ex jugador francés Thierry Henry también formará parte de la iniciativa.

La propuesta representa la primera experiencia del delantero en un ámbito completamente diferente al deporte. Luego de quedar eliminado de la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo confirmó que se trató de su última aparición en este certamen. El delantero de 41 años se dio el lujo de convertir 3 goles y alcanzó un récord único en la competición: ser el primer jugador en hacer goles en seis Mundiales. Aún así Portugal no tuvo un gran desempeño y cayó eliminado en octavos de final ante España.

De todas formas, el crack portugués nunca hizo referencia a un pronto retiro del fútbol profesional. De hecho, mientras se prepara para afrontar su quinta temporada con el Al Nassr de Arabia Saudita, trascendió que aceptó participar de un nuevo desafío fuera de las canchas. Se trata de un proyecto audiovisual de gran magnitud que tendrá al delantero como actor y productor ejecutivo.

Una nueva faceta en la vida de Cristiano Ronaldo. Forbes La participación en esta serie se suma a la expansión de la carrera de Cristiano Ronaldo fuera del fútbol. Con el paso de los años, el portugués construyó una de las marcas personales más valiosas del mundo gracias a sus inversiones en hoteles, gimnasios, moda, tecnología y otros negocios. Ahora, la industria del entretenimiento se incorpora como otro de los ámbitos en los que busca consolidar su presencia a nivel global.

Qué hará Cristiano Ronaldo tras el Mundial 2026 El debut de Cristiano Ronaldo en la actuación llegará de la mano de Day 1s, una ficción ambientada en el mundo del fútbol británico. A su participación frente a las cámaras se sumará un rol detrás de escena, ya que también integrará la producción ejecutiva y colaborará en el desarrollo creativo de la serie. Así, el portugués tendrá su primera experiencia dentro de una producción audiovisual, combinando tareas artísticas y ejecutivas.

A diferencia de otras producciones deportivas, Day 1s pondrá el foco en todo lo que ocurre fuera de la cancha. La trama seguirá a Stanley Dalton, un representante ficticio de futbolistas, y mostrará las negociaciones, los vínculos de poder y los movimientos del mercado de pases que forman parte del detrás de escena del fútbol profesional.

El delantero portugués participará de Day 1s, una serie birtánica sobre los negocios del fútbol. Gentleman Entre los nombres confirmados para la serie también aparece el de Thierry Henry. El histórico ex futbolista francés fue visto durante las primeras jornadas de rodaje de esta producción, desarrollada por UR-Marv Studios a partir de la colaboración entre Cristiano Ronaldo y el director británico Matthew Vaughn. De esta manera, la ficción reunirá a dos grandes figuras del fútbol mundial en las últimas décadas.