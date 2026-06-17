Mundial 2026: tras golear a Argelia, qué necesita Argentina para clasificar a 16avos La Scaloneta comenzó la defensa del título con un contundente 3-0 y quedó al frente del Grupo J. El próximo compromiso ante Austria puede dejar al equipo de Lionel Scaloni muy cerca de la clasificación. Por Agregar C5N en









Lionel Messi y el resto del equipo se preparan para enfrentar a Austria. Redes sociales

La Selección argentina tuvo un arranque ideal en el Mundial 2026 al golear 3-0 a Argelia con un Lionel Messi imparable, por lo que sumó sus primeros tres puntos en el Grupo J. El equipo de Lionel Scaloni quedó como líder de la zona gracias a una diferencia de gol de +3, por delante de Austria, que también ganó su duelo ante Jordania.

El conjunto europeo también arrancó con una victoria al imponerse por 3-1 frente a los de Medio Oriente. De esta manera, ambos seleccionados llegan con puntaje perfecto al encuentro del próximo lunes 22 de junio en el estadio Dallas de Arlington, Texas, programado para las 14, hora argentina.

El encuentro ante Austria será decisivo para las aspiraciones de la Albiceleste en la Copa del Mundo. Una victoria dejaría al vigente campeón con 6 unidades y con grandes posibilidades de asegurar su clasificación a los 16avos de final.

Incluso, si le gana a Austria y el resultado entre Jordania y Argelia es un empate, el equipo de Lionel Scaloni garantizaría su presencia en la próxima instancia antes de la última fecha, ya que ni los africanos ni los asiáticos podrían alcanzarlo. El nuevo formato del torneo clasifica a los dos primeros de cada grupo y, además, a los ocho mejores terceros.

Un empate también sería un resultado favorable para la Selección argentina. Con 4 puntos en dos presentaciones, mantendría su lugar en los puestos de clasificación y llegaría con un panorama alentador al cierre de la fase de grupos.