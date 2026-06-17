Mundial 2026: tras golear a Argelia, qué necesita Argentina para clasificar a 16avos

La Selección argentina tuvo un arranque ideal en el Mundial 2026 al golear 3-0 a Argelia con un Lionel Messi imparable, por lo que sumó sus primeros tres puntos en el Grupo J. El equipo de Lionel Scaloni quedó como líder de la zona gracias a una diferencia de gol de +3, por delante de Austria, que también ganó su duelo ante Jordania.
El conjunto europeo también arrancó con una victoria al imponerse por 3-1 frente a los de Medio Oriente. De esta manera, ambos seleccionados llegan con puntaje perfecto al encuentro del próximo lunes 22 de junio en el estadio Dallas de Arlington, Texas, programado para las 14, hora argentina.
El encuentro ante Austria será decisivo para las aspiraciones de la Albiceleste en la Copa del Mundo. Una victoria dejaría al vigente campeón con 6 unidades y con grandes posibilidades de asegurar su clasificación a los 16avos de final.
Incluso, si le gana a Austria y el resultado entre Jordania y Argelia es un empate, el equipo de Lionel Scaloni garantizaría su presencia en la próxima instancia antes de la última fecha, ya que ni los africanos ni los asiáticos podrían alcanzarlo. El nuevo formato del torneo clasifica a los dos primeros de cada grupo y, además, a los ocho mejores terceros.
Un empate también sería un resultado favorable para la Selección argentina. Con 4 puntos en dos presentaciones, mantendría su lugar en los puestos de clasificación y llegaría con un panorama alentador al cierre de la fase de grupos.
El equipo titular frente a Argelia en el primer partido del gurpo J, del Mundial 2026.
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Ante igualdad de puntos: cómo sería un hipotético desempate entre la Selección argentina y sus rivales del grupo J
En caso de igualdad en puntos, la FIFA estableció una serie de criterios para definir las posiciones. El primero será el resultado entre los equipos involucrados, seguido por la diferencia de gol, la cantidad de tantos convertidos y la clasificación de Fair Play.
Si la paridad persistiera, el último recurso será el ranking FIFA. Allí, la Albiceleste cuenta con una ventaja reglamentaria al ocupar el primer puesto del escalafón mundial, por delante de Austria (24°), Argelia (28°) y Jordania (63°).