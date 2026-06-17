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17 de junio de 2026 Inicio

Qué canciones eligió la Selección argentina para festejar los goles durante el Mundial 2026

Ante cada gol de la Albiceleste durante el certamen, los jugadores eligieron los temas que sonarán en los altoparlantes del estadio, desde Los Palmeras hasta Yerba Brava. Acá el listado completo.

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Mundial 2026: los festejos de la Selección están musicalizados con canciones bien argentas. 

Mundial 2026: los festejos de la Selección están musicalizados con canciones bien argentas. 

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La Selección argentina no solo llevó su fútbol y su mística al Mundial 2026, sino también una banda sonora propia. Como parte de una iniciativa impulsada por la FIFA, la AFA presentó una lista de canciones elegidas por los futbolistas para musicalizar los festejos cada vez que la Albiceleste convierta un gol. Algunas ya sonaron este martes en Kansas, durante el triunfo por 3 a 0 ante Argelia.

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La nómina está integrada por temas bien argentinos y de raíz popular, con predominio de la cumbia. Entre las canciones seleccionadas aparecen Me emborracharé de Onda Sabanera, Soy Sabalero de Los Palmeras, La Cumbia de los Trapos de Yerba Brava, Nunca me faltes de Antonio Ríos y Perra de El Aspirante.

La tradición de celebrar los goles con una identidad musical propia comenzó en Qatar 2022 y se mantuvo para esta Copa del Mundo. En aquella consagración, la Scaloneta había adoptado Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, de La Mosca, como uno de los himnos que acompañaron el recorrido hacia el título y que hoy es símbolo de mística.

Lionel Messi festejó sus tres goles mientras en el estadio sonaban canciones de grupos argentinos.

Lionel Messi festejó sus tres goles mientras en el estadio sonaban canciones de grupos argentinos.

La posibilidad de elegir la música de los festejos forma parte de una propuesta de la FIFA para personalizar la experiencia dentro de los estadios. Así, cada selección cuenta con una banda sonora propia que se reproduce inmediatamente después de cada conquista durante todo el torneo.

La curiosa tradición que mantiene la FIFA desde Qatar 2022

Además de permitir la elección de las canciones para los goles, la FIFA también habilita a cada federación a definir una playlist oficial para ambientar los ingresos en calor y distintos momentos de la previa. La iniciativa de la organización apunta a reforzar la identidad cultural de los equipos y acercar a los hinchas al clima que se vive dentro de cada delegación.

Quién es el arquero que bebotea y enciende las redes sociales

Maduka Okoye es el arquero de Nigeria y, si bien su equipo no clasificó al Mundial 2026, en los últimos días se convirtió en uno de los jugadores más mencionados en las redes sociales por un motivo muy particular: todos hablan de cómo bebotea y enloquece a sus fans alrededor del mundo.

En el fútbol no todo pasa por los goles y las atajadas. Hay jugadores que, además de destacarse dentro de la cancha, generan una verdadera revolución fuera de ella. Ese es el caso de Okoye, que con cada aparición en redes sociales o en un estadio enloquece a miles de fanáticas. Dueño de un carisma particular y una imagen que no pasa desapercibida, se convirtió en uno de los futbolistas más deseados del momento y en un fenómeno que trasciende el deporte.

Hace días, Maduka era totalmente desconocido, pero el amistoso entre Portugal y Nigeria hizo que la situación se revierta. Tras esta aparición, el público femenino cayó rendido a sus pies y no dejan de comentar y compartir cada foto del arquero, quien se mantiene muy activo en sus redes oficiales.

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