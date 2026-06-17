El apoyo de la familia de Messi al capitán de la Selección tras pasar "días difíciles"

Después de la victoria por 3 a 0 de Argentina ante Argelia en el estadio de Kansas, Antonela Roccuzzo celebró el triunfo albiceleste en el debut del Mundial 2026 y dedicó unas sentidas palabras para Lionel Messi, quien demostró su gran nivel con un triplete para convertirse en el máximo goleador en la historia de la competición junto con Miroslav Klose

"Vamos Argentina, con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!”, expresó en su cuenta de Instagram . En compañía de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro , la rosarina se mostró en los accesos internos del complejo con el fin de acomodarse en el sector exclusivo asignado a los familiares de la delegación de la Selección argentina .

La sentida declaración pública de la rosarina, que rápidamente se volvió viral entre los hinchas, funcionó como una fuerte carta de aliento en las redes sociales. Se dio en tiempos en los que Messi reconoció que vive un mal momento personal en estas últimas semanas.

El estreno de la Selección argentina en la Copa del Mundo no solo dejó una sólida victoria por 3-0 ante Argelia , sino también una de las postales más conmovedoras del certamen. La figura del encuentro fue Messi, quien se encargó de firmar las tres goles que sentenciaron el debut del combinado nacional.

Sin embargo, más allá de su nivel técnico dentro del campo de juego, el capitán capturó la atención del planeta entero al quebrar en llanto inmediatamente después de abrir el marcador cuando apenas transcurrían 17 minutos de la etapa inicial.

La apertura del marcador llegó a través de un potente disparo de media distancia con el que el astro rosarino destrabó el encuentro. Lejos de festejar con su habitual euforia, las cámaras de la transmisión capturaron el rostro del futbolista visiblemente conmovido y con lágrimas en los ojos, algo completamente inusual en él. Ante la enorme repercusión que generó ese instante de vulnerabilidad, un cronista aprovechó la posterior rueda de prensa para preguntar sobre las razones profundas de su angustia en pleno partido.

Redes sociales

Sin esquivar la pregunta, el referente de la Albiceleste reconoció que arrastraba una carga emocional antes de salir a la cancha. “Pasé unos días difíciles”, reveló Messi frente a los micrófonos. Posteriormente, el 10 decidió profundizar sobre su malestar, aclarando que no estaba vinculado a las presiones del debut: "Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

En el tramo final de su trayectoria profesional, y transitando la que se perfila como su última cita mundialista, el atacante dejó en claro que su vigencia y ambición ganadora siguen completamente igual a los 39 años. “A mi me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo”, concluyó con firmeza el actual futbolista del Inter Miami, quien demostró que el apoyo de su círculo íntimo en la concentración fue la clave para transformar el dolor en una actuación consagratoria.