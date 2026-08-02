2 de agosto de 2026 Inicio
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Nardini reunió a productores bonaerenses y destacó el potencial de la industria vitivinícola en Malvinas Argentinas

El intendente participó de la Feria del Vino Buenos Aires y mantuvo encuentros con bodegas y productores gastronómicos. Remarcó la necesidad de sostener políticas públicas para promover la producción, el empleo y el desarrollo local.

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Nardini reunió a productores bonaerenses y destacó el potencial de la industria vitivinícola en Malvinas Argentinas

Nardini reunió a productores bonaerenses y destacó el potencial de la industria vitivinícola en Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, encabezó la Feria del Vino Buenos Aires en el marco del 9.º Encuentro de Productores Vitivinícolas de la Provincia de Buenos Aires, donde mantuvo reuniones con bodegas y emprendimientos gastronómicos para conocer sus proyectos y analizar las oportunidades de crecimiento del sector.

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Durante la jornada, Nardini estuvo acompañado por el diputado provincial Luis Vivona, impulsor de la Ley del Vino N.º 15.404, y destacó el potencial de la producción vitivinícola bonaerense, que ya se desarrolla en unos 60 municipios y combina actividad productiva, turismo y promoción de la identidad provincial.

“La provincia de Buenos Aires tiene un potencial enorme. Hay grandes productores y una oferta que permite acercar esta experiencia a muchas personas que quizás no tienen la posibilidad de viajar a otras provincias tradicionalmente vinculadas al vino”, sostuvo el intendente.

En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento del Estado a quienes producen e invierten en la provincia. “Tenemos que mostrar lo que producimos y acompañar a quienes invierten, trabajan y generan empleo en nuestro territorio”, afirmó.

Nardini también señaló que el crecimiento de la actividad vitivinícola puede funcionar como modelo para otras áreas productivas. “Cuando acompañamos al productor y fortalecemos a las pymes, no solamente impulsamos una industria: generamos empleo genuino, promovemos el turismo local y abrimos nuevas oportunidades para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires”, expresó.

El crecimiento de la producción vitivinícola bonaerense

Por su parte, Vivona resaltó el avance de la industria vitivinícola provincial desde la sanción de la Ley del Vino y destacó las posibilidades de expansión que todavía presenta el sector. “La Provincia cuenta con alrededor de 600 hectáreas destinadas a la producción de vino y con condiciones de suelo que permiten pensar en un desarrollo mucho mayor”, afirmó el legislador.

Además, remarcó que el interés por producir en territorio bonaerense ya alcanzó a empresas de mayor trayectoria. En ese sentido, mencionó la llegada de inversiones de bodegas como López y del grupo Peñaflor, a través de Costa y Pampa, como una muestra de las oportunidades que ofrece la actividad.

Durante el encuentro, Nardini conversó con representantes de bodegas Gamboa, Bodega Al Este de Médanos, de Villarino, Finca Las Antípodas, de Junín, y la Cooperativa de la Costa de Berisso. También mantuvo reuniones con productores gastronómicos de Cabañas Piedras Blancas, una empresa de quesos artesanales de Suipacha, y los salames artesanales DiPieri, de Mercedes.

El intendente también puso en valor el proyecto Distrito Malvinas, desarrollado en articulación con el sector privado, como una experiencia orientada a generar empleo y nuevas oportunidades de crecimiento urbano y productivo. En ese marco, sostuvo que este tipo de articulación puede trasladarse a otras actividades y remarcó la importancia de contar con herramientas del Banco Provincia para impulsar el desarrollo productivo, atraer inversiones y sostener un crecimiento continuo.

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