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Nuevo papel: así fue la increíble transformación de Johnny Depp

El reconocido intérprete reapareció en un importante evento internacional para presentar su nuevo proyecto y sorprendió al público con una caracterización que generó furor.

Nuevo papel: así fue la increíble transformación de Johnny Depp
  • La transformación: Johnny Depp sorprendió con un cambio de imagen al caracterizarse para su próximo papel cinematográfico.
  • La aparición pública: el intérprete reapareció en la Comic-Con de San Diego y llamó la atención de los fanáticos.
  • La nueva película: el artista protagonizará Ebenezer, una producción inspirada en el clásico Cuento de Navidad.
  • La caracterización: maquillaje, vestuario y actitud ayudaron a recrear la imagen del célebre Ebenezer Scrooge.

Nuevo papel de Johnny Depp: el actor volvió a captar la atención del público con una inesperada aparición durante un reconocido evento, donde presentó su próximo proyecto con un cambio de imagen que dejó sorprendidos a los fanáticos. Así fue la increíble transformación.

Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.
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Johnny Depp reapareció en la Comic-Con de San Diego y volvió a convertirse en uno de los protagonistas del evento. La celebridad sorprendió con una impactante cambio físico al presentarse caracterizado como Ebenezer Scrooge, el personaje principal de su próxima película, Ebenezer, una nueva adaptación inspirada en el clásico Cuento de Navidad.

La estrella de Hollywood apareció completamente irreconocible gracias al maquillaje, el vestuario y una interpretación que mantuvo incluso frente al público, despertando la sorpresa de quienes se encontraban en el lugar. La propuesta audiovisual llegará a los cines el próximo 13 de noviembre.

Cómo fue la impresionante transformación de Johnny Depp

La presentación se realizó en el distrito Gaslamp de San Diego, donde se recreó el ambiente de la historia con una tienda llamada "Scrooge and Marley" y un coro que interpretó villancicos para ambientar la escena. Minutos después apareció Johnny Depp, completamente caracterizado como el célebre personaje de Ebenezer Scrooge. Con una voz ronca y una actitud distante, sostuvo la interpretación de principio a fin. El elaborado trabajo de maquillaje lo hacía lucir varios años mayor, en sintonía con el icónico papel.

Cuando uno de los asistentes lo saludó con un "Buenos días, señor Scrooge", el intérprete respondió con el característico humor del protagonista: "¿Qué tienen de buenos?", provocando las risas y el entusiasmo de los presentes. La nueva producción de Paramount ofrece una mirada diferente sobre el clásico de Charles Dickens y estará dirigida por Ti West. Además de Johnny Depp, el elenco reúne a Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen.

Este proyecto representa una de las producciones más importantes de Johnny Depp en Estados Unidos tras la batalla judicial que protagonizó con su expareja Amber Heard. Luego de ese proceso, el actor se mantuvo alejado de las grandes largometrajes de Hollywood y regresó paulatinamente a la industria con nuevos proyectos. Meses atrás, tras difundirse el primer adelanto del film, Depp expresó su entusiasmo por interpretar a Ebenezer Scrooge. "Es un privilegio extraordinario. La historia de Scrooge me fascinó siempre desde que era un chico", aseguró la estrella de cine, que ahora vuelve a ponerse al frente de una superproducción con una creación literaria emblemático de la literatura.

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