El árbitro de la final del Mundial 2026 rompió el silencio: qué dijo sobre las polémicas y su charla con Messi Cerró su carrera dirigiendo la final más importante del fútbol y con el reconocimiento de los organismos internacionales del arbitraje. Por Agregar C5N en









La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró mejor árbitro del Mundial. Redes sociales

Slavko Vini habló por primera vez luego de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, en la que el esloveno fue el árbitro principal. En una entrevista con el medio Sport, el juez repasó su actuación en el partido decisivo, defendió sus decisiones más polémicas y se refirió al intercambio que mantuvo con Lionel Messi durante el encuentro.

Sobre la designación para dirigir la final, Vini reconoció que al principio lo tomó por sorpresa. "Al principio me sorprendí. Pero luego sentí orgullo por nuestro equipo, que iba a representar a Eslovenia en un escenario tan importante, en el mayor evento deportivo del mundo. Y, por supuesto, también orgullo por la NZS y la organización arbitral", señaló.

Su actuación quedó especialmente marcada por la expulsión de Enzo Fernández, quien recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Pau Cubarsí. Pese a las críticas que generó la decisión, el árbitro sostuvo que no tuvo "demasiados problemas" con el análisis posterior y fue categórico: "Creo que la estrategia arbitral fue correcta". También le anuló a España un gol de Nico Williams cuando el partido estaba 0-0, por un pisotón de Merino a Otamendi dentro del área.

Respecto a la conversación que mantuvo con Messi durante el partido, Vini eligió preservar el contenido del intercambio. "Dejaré esa conversación en la cancha. Pero puedo decir que Messi se comportó de forma deportivamente correcta", concluyó. Sobre el desafío principal de dirigir una final mundialista, apuntó a la gestión emocional: "Las mentalidades y las reacciones son diferentes, pero dada la importancia del partido, tenemos que entenderlo todo. El mayor reto, por supuesto, es gestionar todo de alguna manera durante el partido".

Redes Sociales El árbitro se retiró tras la final del Mundial 2026 Una semana después de dirigir la final, Slavko Vini anunció su retiro de la actividad profesional a los 46 años. La noticia fue confirmada por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS) mediante un comunicado en su sitio oficial. "Como primer árbitro esloveno, el oriundo de Maribor dirigió la gran final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en East Rutherford, confirmando su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia", señaló la federación.

Como reconocimiento a su trayectoria, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró mejor árbitro del Mundial y en Italia recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati. Nacido el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, segunda ciudad de Eslovenia, inició su carrera internacional en 2010 y se convirtió en uno de los referís más reconocidos por la UEFA y la FIFA. En la última temporada dirigió partidos decisivos de la Champions League, entre ellos el 4-3 de Bayern Munich a Real Madrid en cuartos de final y el 3-0 del PSG al Chelsea en octavos. Su vínculo con los mundiales tuvo un antecedente importante con Argentina, ya que en Qatar 2022 dirigió la derrota 2-1 ante Arabia Saudita en el debut, con dos goles anulados correctamente por offside. En el Mundial 2026 arbitró el empate de Brasil con Marruecos, el triunfo de Argelia sobre Jordania y el 2-0 de México ante Ecuador en 16avos de final, antes de llegar a la final entre Argentina y España.