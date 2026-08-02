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Cuánto cuesta la cartera Hermès que Charlotte Caniggia usa para combinar con su traje pantalón beige

La influencer volvió a captar todas las miradas con un look de sastrería en tonos neutros y un exclusivo accesorio de la firma francesa que es objeto de deseo entre coleccionistas.

Charlotte Caniggia volvió a captar todas las miradas con un estilismo elegante protagonizado por ua lujosa cartera.

Charlotte Caniggia volvió a captar todas las miradas con un estilismo elegante protagonizado por ua lujosa cartera.

  • Charlotte Caniggia volvió a marcar tendencia con un elegante look de sastrería beige y un exclusivo accesorio de Hermès.
  • El bolso pertenece a una de las colecciones más codiciadas de la maison francesa e inspira a coleccionistas de todo el mundo.
  • La pieza rinde homenaje a la histórica boutique de Hermès en París y se fabrica en cantidades muy limitadas.
  • Su diseño artesanal combina distintos tipos de cuero premium y detalles que la convierten en un objeto de deseo dentro del universo del lujo.

¿Cuánto cuesta la cartera Hermès que Charlotte Caniggia usa para combinar con su traje pantalón beige?: la mediática posó con un traje sastrero beige y completó el look con una Birkin Faubourg Midnight 20, una pieza de edición limitada que hoy alcanza cifras millonarias en el mercado de reventa.

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La cartera que eligió la empresaria pertenece a una colección lanzada por la tradicional maison parisina como homenaje a su histórica boutique ubicada en el 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré, en París. Cada pieza reproduce la fachada del emblemático local de la maison francesa, con ventanas, toldos naranjas y detalles que evocan el edificio donde nació una de las firmas de lujo más prestigiosas del mundo.

Charlotte suele marcar tendencia con cada una de sus apariciones públicas y publicaciones en redes sociales. La modelo e influencer, hija del exfutbolista Claudio Caniggia y de la exmodelo Mariana Nannis, construyó una identidad ligada al universo del lujo y la moda, donde las prendas de diseño y los accesorios de firmas internacionales ocupan un lugar central en sus estilismos. Cada uno de sus looks despierta el interés de sus seguidores y suele convertirse en tema de conversación entre los fanáticos de las tendencias.

Qué valor alcanza el bolso Hermés de Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia volvió a captar todas las miradas con un estilismo elegante protagonizado por un traje pantalón beige. Sin embargo, el verdadero protagonista de las imágenes fue el bolso de lujo que eligió para completar el conjunto. Se trata de una Hermès Birkin Faubourg Midnight 20, una de las creaciones más exclusivas de la casa francesa. El modelo combina piel de cocodrilo mate con cueros Swift, Epsom, Sombrero y Madame, además de recrear la icónica fachada de la boutique Hermès de la Rue du Faubourg Saint-Honoré, en París, con ventanas, toldos naranjas y un pequeño colgante inspirado en la tradicional bolsa de compras de la firma.

Lanzada en una producción muy limitada, la cartera dejó de comercializarse en boutiques y solo puede conseguirse a través del mercado de reventa o en subastas internacionales. Mientras que su precio original rondaba los 30.000 dólares, actualmente las versiones Faubourg Midnight alcanzan entre 130.000 y 180.000 dólares, e incluso algunos ejemplares de esta colección superaron los 200.000 dólares, consolidándose como una de las Birkin más codiciadas por los coleccionistas.

La línea también incluye otras versiones inspiradas en diferentes momentos del día y estaciones del año en la capital francesa, como Day, que recrea una mañana soleada; Night, con tonos azules que evocan el anochecer; Rainy Day (Jour de Pluie), inspirada en un día de lluvia, y Neige, que representa la fachada cubierta de nieve. Cada edición se fabrica en cantidades muy limitadas, un factor que incrementa su exclusividad y convierte a estas carteras en auténticos objetos de colección.

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