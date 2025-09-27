27 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Con público visitante y sin Russo, Boca empata con Defensa y Justicia en Varela

El Xeneize visita al Halcón con la presencia de 3.000 socios del visitante en la popular del Norberto Tomaghello y sin su entrenador Miguel Russo, que se recupera de un cuadro de deshidratación: si gana, alcanza la cima de la Zona A.

Por
Juan Barinaga escapa ante la marca de Lucas González.

Juan Barinaga escapa ante la marca de Lucas González.

Marcelo Endelli/Getty Images
Boca visita a Defensa y Justicia por la 10ª fecha del Torneo Clausura.

Boca visita a Defensa y Justicia por la 10ª fecha del Torneo Clausura.

Boca empata con Defensa y Justicia, en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, por la 10ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Xeneize, sin su entrenador Miguel Ángel Russo que se recupera de un cuadro de deshidratación, buscará el triunfo que lo deposite en la cima de su grupo, ante un Halcón que ha sido irregular en el torneo. Dirige el árbitro Jorge Baliño.

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras haber sido internado
Te puede interesar:

Buenas noticias para Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras haber sido internado

boca varela publico
3.000 socios de Boca presenciaron el duelo frente a Defensa y Justicia en Varela.

3.000 socios de Boca presenciaron el duelo frente a Defensa y Justicia en Varela.

No iba a ser fácil la visita de Boca a Florencio Varela, y el primer tiempo lo demostró: tan solo dos oportunidades claras de gol creó el Xeneize en el arranque del encuentro. A los 5', Miguel Merentiel quiso cumplir con la "Ley del Ex" y remató cruzado de derecha para el primero de la visita. Enrique Bologna, uno de los jugadores más longevos del torneo con 43 años, tapó muy bien.

A los 25', otra vez el arquero del Halcón se lució para ahogarle el grito de gol a Milton Giménez. Tras un mal rechazo, el delantero de Boca tuvo servido el gol pero definió con dificultad y le erró al arco. El local, con un juego prolijo, no convertía en peligro las buenas intenciones.

Defensa y Justicia vs. Boca: las formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Damián Fernández, Lucas Ferreira y Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Lucas González, Kevin Gutiérrez y Alexis Soto; Abiel Osorio y Juan Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco y Miguel Merentiel; Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Xeneize visita al Halcón de Varela.

Con público visitante y sin Russo, Boca visita a Defensa y Justicia en Florencio Varela

La declaración que más llamó la atención fue la que lo conectó con Boca.

Fue campeón del mundo con Messi y reveló que estuvo cerca de jugar en Boca

Boca le presentó una oferta tentadora en lo económico, incluso más atractiva que la de River.

Fue campeón en River, juega en Europa y reveló que rechazó una oferta de Boca

Antonio Barijho tiene 48 años.

Boca: cómo es el estado de salud de Antonio Barijho luego de haber sido operado por un problema cardíaco

La venta de entradas para los socios de Boca será este viernes a las 14 vía internet.

Boca jugará ante Defensa y Justicia con visitantes: será el primer partido en más de 10 años en Buenos Aires

Susto en Boca: Chipi Barijho fue internado tras un dolor en el pecho en el predio de Ezeiza

Susto en Boca: Chipi Barijho fue internado tras sufrir un dolor en el pecho

Rating Cero

Milone dio detalles del casamiento en plena campaña política.

Cecilia Milone reveló un costado impensado de su casamiento con Nito Artaza: "Me usaron"

Esta serie de Netflix es ideal para maratonear.
play

Netflix: es una serie espectacular y tiene una combinación única entre humor y deportes

Yanina Latorre convirtió a Chloé Eau de Parfum en su sello olfativo personal.

Este es el perfume favorito de Yanina Latorre: a qué huele y cuál es su precio

La modelo sigue impactando con sus atuendos en la Fashion Week de Milán, mientras aumentan los rumores de un nuevo novio.

Evangelina Anderson está en boca de todos por su look: un total white con encaje fascinante

La película, dirigida por Steven Spielberg, dura cerca de tres horas y está disponible en Netflix.
play

Está en Netflix, se basa en una historia real y es una película de espías

Desde su debut en 2020, la serie dirigida por Shinsuke Sato no ha dejado de crecer en popularidad. Según Entertainment Weekly, tras el estreno de la segunda temporada, la ficción se ubicó en el Top 10 de Netflix en más de 90 países.
play

Alice in Borderland estrenó su tercera temporada en Netflix y sorprende a todos: de qué se trata

últimas noticias

play
El capitán Gastón Hernández grita con alma y vida su gol.

San Lorenzo le regaló una victoria a su gente: derrotó 2-0 a Godoy Cruz en el Bajo Flores

Hace 55 minutos
Juan Barinaga escapa ante la marca de Lucas González.

Con público visitante y sin Russo, Boca empata con Defensa y Justicia en Varela

Hace 58 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: hallaron el aguantadero de "Pequeño J" en La Matanza

Hace 1 hora
play

Ni una menos: a lo largo del país el colectivo feminista pidió justicia por Brenda, Morena y Lara

Hace 1 hora
La informalidad laboral alcanzó el 43,2%, el nivel más alto desde 2008

La informalidad laboral alcanzó el 43,2%, el nivel más alto desde 2008

Hace 1 hora