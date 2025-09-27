Con público visitante y sin Russo, Boca empata con Defensa y Justicia en Varela El Xeneize visita al Halcón con la presencia de 3.000 socios del visitante en la popular del Norberto Tomaghello y sin su entrenador Miguel Russo, que se recupera de un cuadro de deshidratación: si gana, alcanza la cima de la Zona A. Por







Juan Barinaga escapa ante la marca de Lucas González. Marcelo Endelli/Getty Images Boca visita a Defensa y Justicia por la 10ª fecha del Torneo Clausura.

Boca empata con Defensa y Justicia, en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, por la 10ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Xeneize, sin su entrenador Miguel Ángel Russo que se recupera de un cuadro de deshidratación, buscará el triunfo que lo deposite en la cima de su grupo, ante un Halcón que ha sido irregular en el torneo. Dirige el árbitro Jorge Baliño.

boca varela publico 3.000 socios de Boca presenciaron el duelo frente a Defensa y Justicia en Varela.

No iba a ser fácil la visita de Boca a Florencio Varela, y el primer tiempo lo demostró: tan solo dos oportunidades claras de gol creó el Xeneize en el arranque del encuentro. A los 5', Miguel Merentiel quiso cumplir con la "Ley del Ex" y remató cruzado de derecha para el primero de la visita. Enrique Bologna, uno de los jugadores más longevos del torneo con 43 años, tapó muy bien.

A los 25', otra vez el arquero del Halcón se lució para ahogarle el grito de gol a Milton Giménez. Tras un mal rechazo, el delantero de Boca tuvo servido el gol pero definió con dificultad y le erró al arco. El local, con un juego prolijo, no convertía en peligro las buenas intenciones.

Defensa y Justicia vs. Boca: las formaciones Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Damián Fernández, Lucas Ferreira y Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Lucas González, Kevin Gutiérrez y Alexis Soto; Abiel Osorio y Juan Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.