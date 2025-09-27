Con público visitante y sin Russo, Boca empata con Defensa y Justicia en Varela

Boca empata con Defensa y Justicia, en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, por la 10ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El Xeneize, sin su entrenador Miguel Ángel Russo que se recupera de un cuadro de deshidratación, buscará el triunfo que lo deposite en la cima de su grupo, ante un Halcón que ha sido irregular en el torneo. Dirige el árbitro Jorge Baliño.
No iba a ser fácil la visita de Boca a Florencio Varela, y el primer tiempo lo demostró: tan solo dos oportunidades claras de gol creó el Xeneize en el arranque del encuentro. A los 5', Miguel Merentiel quiso cumplir con la "Ley del Ex" y remató cruzado de derecha para el primero de la visita. Enrique Bologna, uno de los jugadores más longevos del torneo con 43 años, tapó muy bien.
A los 25', otra vez el arquero del Halcón se lució para ahogarle el grito de gol a Milton Giménez. Tras un mal rechazo, el delantero de Boca tuvo servido el gol pero definió con dificultad y le erró al arco. El local, con un juego prolijo, no convertía en peligro las buenas intenciones.
Defensa y Justicia vs. Boca: las formaciones
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Damián Fernández, Lucas Ferreira y Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Lucas González, Kevin Gutiérrez y Alexis Soto; Abiel Osorio y Juan Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco y Miguel Merentiel; Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.