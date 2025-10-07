7 de octubre de 2025 Inicio
El calvario que está viviendo uno de los futbolistas de Boca que era muy querido por el hincha

El jugador perdió continuidad por una serie de lesiones, pero también parece haber quedado relegado en la consideración del cuerpo técnico. Su situación dentro del plantel es confusa.

Este jugador suma pocos minutos en Boca.

Boca volvió al triunfo con la goleada 5 a 0 ante Newell's en la Bombonera y el equipo parece encontrar su funcionamiento bajo la conducción de Claudio Úbeda. Sin embargo, uno de los futbolistas más queridos por el hincha está pasando un mal momento.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca.
Preocupación en Boca por Miguel Ángel Russo: cómo sigue su salud

Se trata de Exequiel "Changuito" Zeballos, que parece haber quedado relegado en la consideración del cuerpo técnico. El delantero entró a los 24 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Miguel Merentiel, pero ni siquiera había sido convocado para el partido anterior frente a Defensa y Justicia.

"Su ausencia pasa por una elección de plantel. Entran solo 23 en la lista y en la parte fina de las decisiones queda uno u otro afuera. Es muy fina la toma de decisiones entre uno y otro, y por eso a veces hay rotación. Es eso y no otro motivo. Es un gran jugador", explicó Úbeda en conferencia de prensa.

La decisión llamó la atención porque Boca solo llevó cuatro delanteros a ese partido, de los cuales tres fueron titulares. Además, Zeballos ya se había recuperado de la molestia en el tobillo que lo marginó ante Central Córdoba e incluso había entrenado con normalidad durante la semana previa.

Ezequiel Zeballos

Antes, Russo ya lo había dejado afuera de los encuentros ante Argentinos Juniors y Unión. "Estoy esperando el tiempo para hablar con él. No te olvides que lo puse yo en Primera División, hay muchas cosas que dicen y son tonterías. Lo conozco bien. Esto es así, los chicos a veces suben y bajan y hay que esperar el momento, la forma y la manera", sostuvo el entrenador cuando lo consultaron sobre el tema.

Después de eso, Zeballos volvió a estar en el banco de Boca y entró como suplente en los partidos siguientes, con la excepción de la ausencia ante Defensa y Justicia. El delantero volvió a sumar minutos ante Newell's y quizá pueda lograr continuidad, pero por ahora su situación sigue generando dudas.

Los números del Changuito Zeballos en Boca

El Changuito Zeballos se sumó a las inferiores de Boca en 2016 e hizo su debut en Primera el 29 de noviembre de 2020, precisamente con Russo como entrenador. Al mes siguiente convirtió su primer gol y fue sumando minutos, pero a partir de 2022 perdió continuidad por una serie de lesiones.

Hasta ahora, el delantero jugó 114 partidos con la camiseta del Xeneize, marcó 11 goles y repartió 11 asistencias. También obtuvo cinco títulos: la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, el Torneo de Primera División 2022 y la Supercopa Argentina 2022.

