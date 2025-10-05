Boca aplastó 5-0 a Newell's en la Bombonera y es el líder de su zona en el torneo Clausura 2025 El Xeneize, que buscaba ser líder de su zona y meterse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026, derrotó al equipo rosarino. Por







Boca recibe a Newell's. X (@BocaJrsOficial) Boca recibe a Newell's en la Bombonera.

Boca le ganó 5-0 a Newell's en la Bombonera, en el marco de la fecha 11 del torneo Clausura 2025. El Xeneize necesitaba el triunfo para ser uno de los líderes de la zona A y meterse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual, mientras que la Lepra pretendía conseguir una victoria para despegar del penúltimo puesto de la tabla y luchar para entrar a las posiciones de playoffs. El árbitro fue Sebastián Zunino.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, no asistió a la Bombonera ya que continúa recuperándose tras ser dado de alta luego de realizarse distintos estudios médicos. Por este motivo, su ayudante Claudio Úbeda estuvo a cargo de la dirección técnica y decidió que juegue el mismo equipo contra Newell's que perdió 2-1 con Defensa y Justicia en Florencia Varela.

En tanto, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos volvieron a ser convocados y fueron suplentes, luego de que el uruguayo se recuperara de una distensión en el psoas derecho, mientras que el delantero de 23 años había sido marginado contra el Halcón por cuestiones futbolísticas

Por su parte, el DT de la Lepra, Cristian Fabbiani, decidió que luego del empate 1-1 con Estudiantes de La Plata en Rosario, Fabián Noguera reemplace a Darío Benedetto, quien es suplente y regresó a la Bombonera luego de su salida de Boca en julio de 2024. De esta manera, el equipo rosarino plantó una línea de tres defensores.