El look total black que eligió Thiago Almada: es ideal para viajar con comodidad

El mediocampista del Atlético de Madrid formó parte de la última convocatoria de la Selección argentina y, al igual que sus compañeros, no decepcionó con su outfit. Además, le sumó un accesorio infaltable.

Thiago Almada sorprendió con un conjunto casual

  • Thiago Almada se sumó a la concentración de la Selección argentina con un look cómodo y urbano, ideal para viajar.
  • Eligió una camiseta de manga larga y un pantalón holgado para un outfit total black.
  • Lo completó con zapatillas y una gorra del mismo color.
  • Incluso usó el negro en un accesorio infaltable de la Scaloneta: la canasta matera.

El amistoso frente a Angola fue la última oportunidad de ver a la Selección argentina en lo que queda de 2025. Fuera de la cancha, lo que más llamó la atención fueron los looks que los jugadores eligieron para llegar a la concentración. Thiago Almada no fue la excepción y lució un conjunto total black ideal para viajar.

El mediocampista del Atlético de Madrid usó una camiseta negra de manga larga y llevó en el brazo un buzo oversize color gris que se había sacado para escapar del sol y el calor. La combinó con un pantalón negro, holgado y de corte recto, para crear un look elegante y versátil.

Completó el outfit con unas zapatillas altas en color negro y blanco, con detalles en negro mate y suela blanca, y una gorra negra con la visera hacia atrás. Por supuesto, no faltó el accesorio comodín de la Scaloneta: una canasta matera de color negro con costuras visibles en tonos crema.

Look Thiago Almada

La temporada de Thiago Almada

Thiago Almada, que venía haciendo un buen partido frente a Angola, tuvo que retirarse cuando iban unos 20 minutos del segundo tiempo después de sufrir un corte en la ceja, situación que encendió las alarmas en el Atlético de Madrid. Aunque no fue grave, tuvo que recibir algunos puntos.

El jugador ya se reintegró al club, ya que Argentina no tenía más partidos programados durante esta fecha FIFA. Es un momento clave de la temporada: el Colchonero visitará al Getafe el domingo 23 de noviembre por LaLiga y tres días después, el miércoles 26 recibirá al Inter de Milán por la Champions League.

Almada estuvo sumando minutos en el equipo que dirige Diego "Cholo" Simeone y para el cuerpo técnico será importante contar con él. Desde que se sumó al club a mediados de julio, procedente del Botafogo, jugó 9 partidos, anotó 2 goles y aportó una asistencia.

