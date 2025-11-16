16 de noviembre de 2025 Inicio
El Colo Barco impone moda con un look casual con jeans anchos y campera retro

El delantero es figura del Racing de Estrasburgo y formó parte de la última convocatoria de la Selección argentina. Marcó tendencia con un estilo vintage al que sumó detalles de lujo.

Por
El Colo Barco sorprendió con un accesorio de la marca Louis Vuitton.

  • Valentín "Colo" Barco se sumó a la concentración argentina en la previa del amistoso frente a Angola.
  • Llegó con un look casual, retro y urbano que marcó tendencia.
  • Usó una campera bomber de color camel con cuello de piel sintética.
  • La combinó con unos jeans anchos y un bolso de la marca Louis Vuitton.

Valentín "Colo" Barco está viviendo un presente inmejorable en el Racing de Estrasburgo, donde es figura y goleador, y se ilusiona con jugar el Mundial 2026. El delantero se sumó a la concentración de la Selección argentina en España, antes del amistoso con Angola, y se destacó su look casual con toques retro.

Barco eligió una remera blanca clásica de cuello redondo y, encima, una campera estilo bomber de color camel, con cuello de piel sintética blanca y detalles de costuras marcadas. El diseño incluyó detalles vintage, como bolsillos frontales con solapas y un cierre con cremallera.

La combinó con unos jeans anchos de corte recto y color azul lavado, ligeramente desgastados, y zapatillas blancas de estilo clásico con detalles minimalistas. Completó el look con una gorra negra y un bolso tipo duffel de Louis Vuitton, decorado con stickers de viaje y el icónico monograma de la marca.

Valentín Barco look

Valentín Barco recordó a Miguel Russo

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo golpeó a todo el mundo Boca y especialmente a Valentín Barco, ya que fue el DT que lo hizo debutar en Primera en 2021, cuando solo tenía 16 años. Por eso, el Colo lo recordó en una reciente entrevista con ESPN.

"A todos los bosteros nos golpeó lo de Miguel Ángel Russo, a todo el mundo del fútbol. Fue el que me hizo debutar a mí y me llevó a Primera por primera vez. Muy buena gente, nos golpeó fuerte a todos, pero desde arriba está alentando y sé que es uno más", sostuvo.

Aunque ahora está contento en Francia, no descartó volver al Xeneize más adelante. "Me encantaría porque estuve desde muy chico ahí, me quedó un sentido de pertenencia, unas ganas de poder demostrar y ganar cosas con el club que no tuve el tiempo para conseguir. Estuve muy poco en Primera, pero sé que en un futuro se puede dar", afirmó.

Su presencia en distintos programas encendió el interés del público, que no tardó en comentar su nueva imagen.

La impresionante transformación física de Rosalía: "Me encanta hacer pesas"

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.
Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

Osqui Guzmán: "La criminalización del color de piel es una realidad desde siempre"

