2 de junio de 2026 Inicio
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El jugador del momento: Tim Payne ya palpita el debut mundialista en un amistoso imperdible

La selección de Nueva Zelanda disputará un encuentro ante Haití de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el lateral derecho como máxima atracción de una jornada que promete captar la atención de miles de personas, especialmente, argentinos.

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Tim Payne jugará un amistoso para la selección de Nueva Zelanda. 

Tim Payne jugará un amistoso para la selección de Nueva Zelanda. 

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La Selección de Nueva Zelanda afrontará este martes su primer partido amistoso con vistas al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un compromiso frente a Haití donde Tim Payne será la gran estrella de la noche. El entrenador Darren Bazeley no anunció la alineación titular, aunque se espera la presencia del defensor desde el inicio del encuentro.

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Este duelo frente al conjunto centroamericano se jugará en las instalaciones del Chase Stadium, escenario ubicado en Fort Lauderdale que albergó al Inter Miami antes de su mudanza al Nu Stadium. Las acciones comenzarán a partir de las 21 de nuestro país y la transmisión oficial estará disponible mediante la aplicación Disney+.

Tim Payne
Tim Payne, el jugador que pasó de 4.000 seguidores a más de 4 millones en pocos días.

Tim Payne, el jugador que pasó de 4.000 seguidores a más de 4 millones en pocos días.

Luego de este compromiso, la delegación de los "All Whites" se trasladará a la ciudad de Tampa, donde enfrentará al poderoso combinado de Inglaterra el próximo sábado 6 de junio en el Raymond Stadium, en donde la selección oceánica afinará los últimos detalles tácticos antes de meterse de lleno en el Mundial.

El primer partido de los neozelandeces por el Grupo G, que comparte con Egipto y Bélgica, será frente a Irán el lunes 15 de junio. Por la segunda fecha, el equipo de Payne se medirá ante Egipto en el BC Place Stadium, en Vancouver, Canadá. En tanto, la última fecha de esta fase será contra Bélgica, también en el BC Place, el 27 de junio.

Así fue la divertida reacción de la esposa de Tim Payne al escuchar la cumbia argentina en su honor

La insólita historia del neozelandés sumó un nuevo capítulo en las redes sociales gracias a una iniciativa popular impulsada por la hinchada argentina, la cual transformó por completo la realidad diaria del humilde deportista oceánico. La esposa del futbolista, Michelle Peters, descubrió la pegadiza canción No Payne, No Gain que compuso el creativo influencer Che Soy Juan.

La fotógrafa de origen costarricense grabó un divertido video arriba de un vehículo mientras bailaba al ritmo del tema musical, y demostró gran conocimiento por las costumbres y los gestos argentinos. El contenido, como todo lo que rodea al futbolista en estos días, tuvo miles de reproducciones en pocas horas y generó una ola de comentarios que elogiaron la predisposición de la mujer.

Este estallido mediático impulsado por el creador digital Valen Scarsini llevó al marcador de punta a superar los 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, por encima de los All Blacks. En cuanto a su rendimiento deportivo, el jugador mantiene concentración absoluta, tanto para estos amistosos como para el debut oficial pautado para el próximo 15 de junio.

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