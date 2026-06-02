2 de junio de 2026 Inicio
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Es el país más chico en clasificar al Mundial 2026 y tiene todo tipo de curiosidades: así es Curazao

La nación caribeña jugará la Copa del Mundo por primera vez y se ubica como la más pequeña de toda la competencia ¿Qué otras curiosidades tiene?

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El país caribeño que debutará en el Mundial 2026.

El país caribeño que debutará en el Mundial 2026.

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  • Tiene una superficie terrestre de 444 kilómetros², siendo el más chico en la historia de los mundiales.
  • Concentra una población de aproximadamente 180.000 habitantes.
  • Tiene un vínculo directo con Países Bajos.
  • Es una isla con playas paradisíacas y una temperatura que se mantiene entre los 26° y 32° durante todo el año.

Curazao es uno de los países que debutará en el Mundial y que rompe récords en cuanto a su tamaño y población, ya que se consolida como el más pequeño y con menor cantidad de habitantes en disputar este certamen a lo largo de la historia. Consiguió la clasificación luego de empatar con Jamaica en la última fecha de las Eliminatorias, asegurándose así el primer puesto en su zona. En esta Copa del Mundo compartirá el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

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Ubicada en el sur del mar Caribe, a unos 65 kilómetros de la costa de Venezuela, Curazao es una de las islas más singulares de la región por su combinación de influencias europeas y caribeñas. Con una superficie de 444 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 180.000 habitantes, este pequeño territorio destaca por su diversidad cultural y lingüística. El idioma oficial es el neerlandés pero la lengua más hablada es el "papiamento", que es una mezcla del español, portugués, holandés, inglés y lenguas africanas. Su capital es Willemstad, una ciudad reconocida por su arquitectura colonial de influencia neerlandesa y por su colorido centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Curazao casas
Willemstad, la pintoresca capital de Curazao

Willemstad, la pintoresca capital de Curazao

La historia del país está estrechamente ligada a los Países Bajos. Tras ser habitada por pueblos indígenas arawak, la isla fue colonizada por España en el siglo XVI y posteriormente conquistada por los neerlandeses en 1634. Durante siglos formó parte de las Antillas Neerlandesas y desempeñó un papel importante como centro comercial en el Caribe. En 2010, con la disolución de las Antillas Neerlandesas, Curazao obtuvo el estatus de país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, lo que le permite gestionar sus asuntos internos mientras comparte con los neerlandeses áreas como la defensa y las relaciones exteriores.

Este vínculo con el país europeo influye directamente en la Selección. Su entrenador, Dick Advocaat, es neerlandés y con 78 años de edad se va a convertir en el más longevo en dirigir una Copa del Mundo. La gran mayoría de sus jugadores son nacidos y formados futbolísticamente en Países Bajos. Entre los que más se destacan aparece Riechedly Bazoer, volante que supo ser de las máximas promesas de la cantera del Ajax y que hoy juega en el fútbol turco. Otro es Armando Obispo, defensor central de larga trayectoria en PSV, el campeón de la liga neerlandesa. Por último está Tahith Chong, un delantero nacido en la capital de Curazao con pasado en Manchester United y presente en la segunda división del fútbol inglés.

Seleccion Curazao
La Selección con camiseta alternativa en el amistoso ante Escocia.

La Selección con camiseta alternativa en el amistoso ante Escocia.

El clima de Curazao es cálido y seco durante gran parte del año. La temperatura más baja jamás registrada en la isla fue de 20°. Habitualmente esta suele oscilar entre los 26 y los 32 grados centígrados. La isla es famosa por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas de tonalidades turquesa, ideales para practicar buceo, snorkel y otros deportes acuáticos. Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran Playa Kenepa, Cas Abao y el Parque Nacional Christoffel, además de la propia Willemstad. Gracias a su clima estable y a su ubicación fuera de la principal ruta de huracanes del Caribe, Curazao recibe visitantes durante todo el año.

Cómo es Curazao y qué curiosidades tiene el país más chico en clasificar al Mundial 2026

Situada en el sur del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, Curazao es una isla de 444 kilómetros cuadrados y alrededor de 180.000 habitantes que se distingue por su rica mezcla de culturas y tradiciones. Su capital, Willemstad, es uno de sus mayores atractivos gracias a sus coloridas construcciones de estilo neerlandés y a su casco histórico reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si bien el neerlandés es el idioma oficial, el papiamento es la lengua más utilizada por la población.

La relación de Curazao con los Países Bajos se remonta al siglo XVII, cuando la isla pasó a dominio neerlandés tras haber sido colonizada por España. Durante gran parte de su historia integró las Antillas Neerlandesas y se consolidó como un importante centro comercial del Caribe. Desde 2010, Curazao es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, con gobierno propio, aunque mantiene vínculos con los neerlandeses en áreas como la defensa y la política exterior.

Curazao disfruta de un clima cálido y seco durante todo el año, con temperaturas que suelen oscilar entre los 26 y los 32 grados. Sus playas de arena blanca y aguas turquesas, como Playa Kenepa y Cas Abao, junto con atractivos como el Parque Nacional Christoffel y Willemstad, la convierten en uno de los destinos turísticos más populares del Caribe.

Playa Curazao
Las aguas turquesas de Curazao

Las aguas turquesas de Curazao

Curazao hará su estreno en una Copa del Mundo y lo hará marcando un récord: será el país más pequeño y menos poblado en participar del torneo. La clasificación llegó tras igualar con Jamaica en la última jornada de las Eliminatorias y quedarse con el primer lugar de su grupo. En el Mundial integrará el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

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