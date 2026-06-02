2 de junio de 2026 Inicio
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Selección argentina: Lionel Scaloni armó un equipo para enfrentar a Honduras y hay varias sorpresas

El entrenador de la albiceleste plantó un once titular de cara al primer amistoso en la previa del Mundial 2026, que se disputará el sábado en Texas.

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Lionel Scaloni prepara a la Selección argentina para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni prepara a la Selección argentina para el Mundial 2026.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, plantó un equipo durante el entrenamiento de este martes en Kansas City de cara al amistoso de la albiceleste contra Honduras, que se jugará el sábado a las 21 en Texas en el marco de la preparación para el Mundial 2026.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.
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Scaloni seleccionó a una mayoría de futbolistas con experiencia en la Selección argentina, entre los que se encuentran Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez. Por otro lado, también eligió a jugadores con poco roce en el equipo titular, como Gerónimo Rulli, e incluso integró a Nicolás Capaldo, quien debutaría en la albiceleste frente al seleccionado hondureño en el estadio Kyle Field de Texas.

En tanto, el astro Lionel Messi no formó parte ya que continúa recuperándose de una sobrecarga muscular que sufrió el 24 de mayo durante el triunfo 6-4 de Inter Miami sobre Philadelphia Union por la Major League Soccer (MLS). Tampoco integraron el once titular otros futbolistas con inconvenientes físicos, debido a que no jugaron Emiliano "Dibu" Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Nicolás Paz.

Lionel Scaloni
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

El búnker albiceleste se estableció en el Hotel Origin, un predio moderno que cuenta con reformas específicas para la comodidad de la delegación. A corta distancia del hotel, los deportistas realizarán los trabajos de campo en el complejo de alto rendimiento Sporting KC Training Centre.

El cronograma formal de actividades comenzó el lunes bajo las órdenes directas de Scaloni. Esta primera etapa de entrenamientos contemplará rutinas de alta exigencia destinadas a verificar el estado físico de cada uno de los futbolistas.

El equipo que paró Lionel Scaloni de cara al amistoso contra Honduras

El DT de la albiceleste diagramó un once titular que podría jugar frente al conjunto hondureño, en la previa de la cita mundialista:

  • Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

El calendario de la Selección argentina incluye partidos amistosos y la fase de grupos

El primer partido de preparación de la gira tendrá lugar el sábado 6 de junio contra Honduras en un escenario de Texas con capacidad para más de 100.000 espectadores. El segundo examen previo al torneo será el martes 9 de junio ante el seleccionado de Islandia en el estado de Alabama.

El debut formal en la competencia ecuménica se producirá el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente, la escuadra argentina jugará sus compromisos de la fase inicial ante Austria el lunes 22 y frente a Jordania el sábado 27 en la sede de Dallas.

La estrategia organizativa de la AFA estipula el regreso inmediato de los futbolistas a Kansas City luego de cada presentación en la cancha. Los vuelos de corta duración hacia las distintas sedes facilitarán el descanso idóneo del plantel, cuya permanencia en dicha ciudad está prevista hasta la instancia de cuartos de final.

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