2 de junio de 2026 Inicio
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Alivio en la Selección argentina: Lionel Scaloni recibió dos buenas noticias antes del Mundial 2026

El entrenador de la albiceleste recuperó a futbolistas clave en la previa de los amistosos contra Honduras e Islandia, en el marco de la preparación para la Copa del Mundo.

Por
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

Los futbolistas Cristian Romero y Julián Álvarez recibieron el alta médica en la Selección argentina después de que se recuperaran de sus lesiones, por lo que ambos ya se encuentran a disposición del entrenador Lionel Scaloni de cara a los partidos amistosos contra Honduras e Islandia en la previa del Mundial 2026.

Lionel Scaloni prepara a la Selección argentina para el Mundial 2026.
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En un parte médico, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que Romero y Álvarez se entrenaron con normalidad en Kansas City, donde se reunió el plantel de la albiceleste para entrenarse para los amistosos. De esta manera, el cuerpo técnico recuperó a dos jugadores claves del equipo, en el marco de la preparación rumbo a la Copa del Mundo que empezará el 11 de junio.

El defensor de Tottenham había sufrido un esguince de rodilla contra Sunderland el 12 de abril. Por este motivo, se perdió varios partidos de su equipo e incluso se llegó a poner en duda su presencia en el Mundial, especialmente después de que se retirara entre lágrimas del campo de juego.

Julián Álvarez y Cristian Romero
Julián Álvarez y Cristian Romero.

Julián Álvarez y Cristian Romero.

En tanto, el futbolista de 28 años se había trasladado a la provincia de Córdoba para entrenarse en el predio de Belgrano y recuperarse, aunque después volvió a Inglaterra. Luego, antes de incorporarse al conjunto albiceleste, llevó a cabo ejercicios físicos para ponerse a punto.

Por su parte, Álvarez también se encuentra a disposición de Scaloni después de recuperarse de un inconveniente en el tobillo durante el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por la vuelta de las semifinales de la Champions League.

La Selección argentina ya sabe qué camisetas utilizará en la fase de grupos del Mundial 2026

La Selección argentina ya está lista para el debut en el Mundial 2026: Lionel Scaloni confirmó los 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026 y ya están todos juntos en Estados Unidos. Ahora, se dio a conocer cómo saldrá vestida en cada uno de los partidos de la fase de grupos, que coincide con lo ocurrido en Qatar 2022.

La defensora del título, que integra el Grupo J, debutará el próximo 16 de junio contra Argelia a las 22 en Kansas. El 22 se enfrentará a Austria, desde las 14, y concluirá ante Jordania a las 23, ambos choques en Dallas.

Según trascendió, la albiceleste saldrá a la cancha en el primer encuentro vestida con los colores tradicionales, celeste y blanco, en tanto los pantalones y medias serán azules; mientras que Emiliano “Dibu” Martínez vestirá totalmente de naranja.

Para el segundo choque, el conjunto dirigido por Scaloni también usará la albiceleste, aunque el arquero será el único que cambiará: lucirá el conjunto verde claro.

En tanto, el último cotejo será con la camiseta alternativa, de base negra con detalles en azul y celeste con un diseño de un estilo artístico característico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El arquero volverá al verde, aunque en una tonalidad más oscura que la del encuentro anterior.

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