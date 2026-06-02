Luis Caputo anunció un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para los "dólares del colchón" El ministro de Economía confirmó ante empresarios del IAEF el envío de una reforma legal al Congreso para incentivar la declaración de ahorros de manera inmediata. Por Agregar C5N en









Luis Caputo en el Congreso del IAEF. Mariano Fuchila / Ámbito

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este martes el envío en los próximos días de un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso para incentivar la canalización de los ahorros en dólares no declarados. El anuncio oficial ocurrió durante la jornada de cierre del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La iniciativa busca modificar el esquema vigente para corregir trabas operativas que señalaron los especialistas tributarios. Al respecto, el jefe de la cartera económica aseguró: "Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes".

El titular de Hacienda comparó esta propuesta con la reciente reforma de modernización laboral, bajo la premisa de que ambas herramientas aportan a la regularización de fondos. Según su visión, una mayor formalidad y un mayor crecimiento permitirían incrementar la recaudación sin subir impuestos y profundizar el superávit fiscal.

La estrategia de la administración nacional tiene como meta el ingreso de divisas al circuito formal para reactivar la actividad productiva interna. "Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a ayudar a un mayor crecimiento", sostuvo Caputo.

Asimismo, el funcionario ratificó el rumbo de la gestión hacia la libre convivencia de monedas a nivel local. Al respecto, el ministro afirmó: "Estamos permitiendo que se transe en pesos o dólares. La gente elegirá la moneda. Estamos yendo a un régimen bimonetario a la uruguaya".