De jugar en la Selección argentina a tener trabajos insólitos: dos casos que generaron sorpresa

Dos exintegrantes de selecciones argentinas tomaron curiosos rumbos laborales luego de dejar la actividad profesional.

Uno de ellos fue campeón juvenil del mundo y hoy cumple funciones alejadas del deporte en su provincia.

El otro compartió equipo con dos de las mayores figuras del fútbol global y abrió un emprendimiento deportivo propio.

Ambos casos muestran cómo las trayectorias deportivas pueden transformarse en proyectos personales completamente distintos. La vida después del fútbol no siempre sigue el camino que muchos imaginan, y algunos exjugadores sorprenden con actividades que poco tienen que ver con el deporte. Por ejemplo, dos exfutbolistas que supieron defender la camiseta de la Selección Argentina, hoy se encuentran viviendo experiencias muy alejadas de un campo de juego.

En un caso, se trata de un campeón mundial juvenil que, pese a un inicio prometedor, debió atravesar lesiones, jugar en el ascenso y finalmente buscar estabilidad laboral lejos de la pelota. En el otro, aparece un defensor de trayectoria internacional que compartió cancha con Messi y Ronaldo y que hoy impulsa un ambicioso proyecto vinculado al pádel.

Julio César Bayón Julio César Bayón formó parte de la histórica Selección argentina Sub 20 que conquistó el Mundial de Qatar 1995, el inicio de la era dorada de José Pekerman. Sin embargo, su proyección no siguió el mismo ritmo que la de otros compañeros, como Juan Pablo Sorín. Luego de debutar en la Primera de Rosario Central un mes antes del torneo, regresó al club sin demasiadas oportunidades y al año siguiente inició un largo recorrido por el Ascenso.

Julio César Bayón Redes sociales A lo largo de su carrera pasó por equipos de diferentes categorías y también sufrió una grave lesión cuando jugaba torneos regionales en Salta, como una patada en la cabeza le provocó una fisura craneal que lo obligó a estar un año sin jugar. Aun así, logró volver y continuó actuando en clubes como Central Norte, O’Higgins, Deportivo Armenio y El Porvenir. Se retiró en 2021, a los 45 años, en San Martín del Bañado, donde Catamarca incluso le organizó un partido homenaje.

Alejado del fútbol, encontró estabilidad laboral en un ámbito totalmente distinto. Desde hace 17 años trabaja en el Tribunal de Cuentas de Catamarca como encargado del parque automotor, ocupándose de los vehículos oficiales y del personal asignado. Con seis hijos y cinco nietos, sostiene que disfruta de esta etapa y del tiempo que puede compartir con su familia.

Ezequiel Garay Ezequiel Garay, parte del plantel argentino que disputó la final del Mundial 2014, puede decir que compartió equipo con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, un privilegio reservado para muy pocos. Coincidió con el portugués en su etapa en el Real Madrid entre 2009 y 2011, mientras que con el rosarino compartió convocatorias en la Selección argentina. Ezequiel Garay pádel Instagram @ezequielgaray24 Con un perfil discreto y alejado de los medios, Garay se retiró en 2021 mientras jugaba en el Valencia. Instalado en España, decidió encarar un proyecto propio, construir un club de pádel en Madrid, una apuesta ambiciosa que le llevó cuatro años de trabajo. PadelG24, llamado así por el número que lo acompañó en varios equipos, ocupa 8.000 metros cuadrados y cuenta con 17 canchas profesionales indoor, restaurante, gimnasio, sala de conferencias y un pequeño hotel para visitantes. La inauguración reunió a numerosas figuras. Para Ezequiel Garay, este emprendimiento representa un sueño cumplido y una nueva forma de seguir vinculado al deporte.