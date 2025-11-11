La Selección argentina Sub 17 arrasó en la fase de grupo y va por más: quién será su rival en 16vos de final El equipo de dirige Diego Placente fue el mejor equipo de la primera fase, con puntaje ideal, y ahora enfrentará a un viejo conocido: será el próximo viernes. Por







Los pibes de la Sub 17 junto a la hinchada que hace el aguante en Qatar. @Argentina

La Selección argentina Sub 17 es la sensación del Mundial de la categoría en Qatar, donde arrasó en la primera fase con puntaje ideal y un gran juego. Tras terminar como la mejor Selección, el equipo dirigido por Diego Placente ya conoce a su rival de la próxima ronda: será México, uno de los peores terceros.

Luego, de los triunfos ante Bélgica (3-2) y Túnez (1-0), y la goleada por 7-0 a Fiyi, la Albiceleste clasificó como uno de los mejores primeros y enfrentará al equipo azteca, el próximo viernes 14 de noviembre, que accedió como el octavo mejor tercero y gracias al Fair Play.

En caso de avanzar, el conjunto nacional se medirá en octavos de final con el ganador del cruce entre Portugal y Bélgica. Más adelante, en un hipotético camino a cuartos, podría enfrentarse con quien surja de los duelos Suiza-Egipto y Canadá-Irlanda. Argentina buscará la única estrella que le falta en su vitrina: el Mundial Sub 17.

Los cruces de 16avos de final del Mundial Sub 17 cruces mundial sub 17