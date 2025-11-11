La Selección argentina Sub 17 arrasó en la fase de grupo y va por más: quién será su rival en 16vos de final

La Selección argentina Sub 17 es la sensación del Mundial de la categoría en Qatar, donde arrasó en la primera fase con puntaje ideal y un gran juego. Tras terminar como la mejor Selección, el equipo dirigido por Diego Placente ya conoce a su rival de la próxima ronda: será México, uno de los peores terceros.
Luego, de los triunfos ante Bélgica (3-2) y Túnez (1-0), y la goleada por 7-0 a Fiyi, la Albiceleste clasificó como uno de los mejores primeros y enfrentará al equipo azteca, el próximo viernes 14 de noviembre, que accedió como el octavo mejor tercero y gracias al Fair Play.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1988330311588212912&partner=&hide_thread=false
El duelo entre Argentina y México por los 16avos de final del Mundial Sub 17 promete ser especial, marcado por una rivalidad que se viene consolidando en los últimos años entre ambas selecciones. El antecedente más reciente se dio en la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025, donde la Albiceleste se impuso por 2-0. Antes, el equipo de Lionel Scaloni también había derrotado al conjunto mexicano por el mismo marcador en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.
En caso de avanzar, el conjunto nacional se medirá en octavos de final con el ganador del cruce entre Portugal y Bélgica. Más adelante, en un hipotético camino a cuartos, podría enfrentarse con quien surja de los duelos Suiza-Egipto y Canadá-Irlanda. Argentina buscará la única estrella que le falta en su vitrina: el Mundial Sub 17.