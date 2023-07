Dan por confirmada la llegada de Cavani a Boca: L'Equipe informó que ya hay acuerdo

Edinson Cavani Uruguay Télam

De esta manera, el prestigioso medio francés confirmó el arribo del uruguayo a Boca en lo que representa una de las mayores novelas en el mercado de pases del fútbol argentino. El delantero es un anhelo del vicepresidente Juan Román Riquelme, ya que había estado cerca de jugar en el Xeneize en agosto de 2022. Sin embargo, y mientras también tenía una oferta de Villareal, se inclinó por Valencia.

En la institución española, jugó 28 partidos y 7 goles, mientras que en toda su carrera acumula 643 encuentros con 367 anotaciones y se transformó en figura de varios equipos.

Mateo Retegui viajó a Europa para sumarse al Genoa: cuánto le ingresará a Boca por esta venta

En la recta final de la Liga Profesional donde ya tiene un campeón, los clubes argentinos ya están sintiendo la baja sensible de sus principales jugadores. Tal como ocurrió este domingo temprano con Boca que vendió a Luis Vázquez, ahora Tigre sufre la salida de Mateo Retegui quien ya partió al viejo continente para sumare al Genoa de Italia.

El delantero nacionalizado italiano y con el que ya disputó un puñado de partidos, partió de Ezeiza rumbo a tierras italianas para sumarse a su nuevo club con la promesa de volver a Tigre, donde brilló el último año y medio. “Que la gente de Tigre no tenga dudas: a Tigre voy a volver”, aseguró el futbolista antes de embarcar su vuelo en el aeropuerto internacional delante de la prensa que se hizo presente.

Retegui explicó que la transferencia al fútbol italiano se relaciona con su presente en el seleccionado de ese país, al que fue convocado este año a partir de su doble ciudadanía.

“Estoy muy contento y feliz por lo que me está pasando. Es un sueño que tenía de muy chico, el poder ir a jugar a Europa y lo estoy pudiendo cumplir. Si bien me voy feliz, estoy un poco triste por el presente que venía teniendo en el club, pero siempre agradecido con todos los que me ayudaron”, señaló las sensaciones que le toca vivir en los últimos minutos antes de subirse al avión.

Al mismo tiempo, si bien reconoció que la decisión de ir al Genoa “fue una decisión que tomamos en familia y creemos que es lo mejor” también aseguró que se trata para “aprender, crecer como jugador” y estar más cerca de la Selección de Italia.

“Estoy a disposición si me llaman en la próxima convocatoria”, aseguró el centrodelantero que ya convirtió dos goles en tres presentaciones con la Azurra.