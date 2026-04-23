23 de abril de 2026 Inicio
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Con un equipo alternativo, Boca empata con Defensa y Justicia en su visita a Florencio Varela

Tras el triunfo en el Superclásico, el Xeneize cuida a sus titulares de cara a la próxima fecha de la Copa Libertadores y pone mayoría de suplentes ante el Halcón. Hay cerca de 2000 hinchas visitantes en Florencio Varela. Dirige el árbitro Andrés Gareano.

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Boca visita a Defensa y Justicia tras ganar el Superclásico.

Boca visita a Defensa y Justicia tras ganar el Superclásico.

Boca empata con Defensa y Justicia, en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura. Tras el gran triunfo en el Superclásico por 1-0 ante River, el Xeneize quiere aprovechar el envión anímico y visita al Halcón en Florencio Varela con un equipo alternativo, de cara a la agenda apretada de partidos. Dirige el árbitro Andrés Gareano.

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Defensa y Justicia vs. Boca en Florencia Varela: las formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Ayrton Portillo, Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Darío Cáceres; Aaron Molinas, Santiago Sosa Yung; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez y Rubén Botta. DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte; Ángel Romero, Exequiel Zeballos, Alan Velasco; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

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