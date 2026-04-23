Con un equipo alternativo, Boca empata con Defensa y Justicia en su visita a Florencio Varela

Tras el triunfo en el Superclásico, el Xeneize cuida a sus titulares de cara a la próxima fecha de la Copa Libertadores y pone mayoría de suplentes ante el Halcón. Hay cerca de 2000 hinchas visitantes en Florencio Varela. Dirige el árbitro Andrés Gareano.

Boca empata con Defensa y Justicia, en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura. Tras el gran triunfo en el Superclásico por 1-0 ante River, el Xeneize quiere aprovechar el envión anímico y visita al Halcón en Florencio Varela con un equipo alternativo, de cara a la agenda apretada de partidos. Dirige el árbitro Andrés Gareano.