Con un equipo alternativo, Boca empata con Defensa y Justicia en su visita a Florencio Varela

Boca empata con Defensa y Justicia, en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura. Tras el gran triunfo en el Superclásico por 1-0 ante River, el Xeneize quiere aprovechar el envión anímico y visita al Halcón en Florencio Varela con un equipo alternativo, de cara a la agenda apretada de partidos. Dirige el árbitro Andrés Gareano.
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Defensa y Justicia vs. Boca en Florencia Varela: las formaciones
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Ayrton Portillo, Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Darío Cáceres; Aaron Molinas, Santiago Sosa Yung; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez y Rubén Botta. DT: Mariano Soso.
Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte; Ángel Romero, Exequiel Zeballos, Alan Velasco; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.