Claudio Úbeda habló por primera vez sobre si seguirá en Boca tras el triunfo contra River

El entrenador del Xeneize se refirió a su continuidad en el equipo, después de la victoria sobre el Millonario en el Monumental. Además, destacó su relación con Juan Román Riquelme.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda , se refirió a su futuro en el Xeneize después del triunfo 1-0 sobre River en el estadio Monumental por el Superclásico y marcó que la posible renovación de su contrato "no es uno de los temas importantes a tratar". Además, destacó su relación con el presidente del club, Juan Román Riquelme.

En diálogo con Radio Continental, Úbeda hizo alusión a su vínculo con Boca, que vencerá el 30 de junio, aunque remarcó que el eje debe estar puesto en los próximos encuentros del equipo. "Mi renovación no es uno de los temas importantes a tratar . Tenemos muchos partidos por delante y es algo adicional , hay obligaciones primarias que están por delante", expresó.

En tal sentido, expuso su visión sobre los cuestionamientos que recibió: "Tengo perfil bajo y entiendo a la perfección cómo hay que manejar las situaciones. Entiendo a la crítica constructiva. Cuando uno llega a ser el técnico de Boca con las circunstancias que me pasaron a mí, entiende el malestar del público cuando ve que el equipo no responde. Necesitábamos tiempo para conseguir resultados y revertir la opinión de la gente".

También recordó al fallecido entrenador Miguel Ángel Russo , ya que integraba su cuerpo técnico en Boca. "Siempre nos acordamos de Miguel. Hemos aprendido mucho en estos años que estuvimos junto a él. Siempre está presente. Hablamos mucho con la familia y es una manera de no despegarnos de él", expresó.

Claudio Úbeda destacó su relación con Juan Román Riquelme y elogió a Leandro Paredes

Por otro lado, el DT de 56 años señaló que se mantiene en contacto con Riquelme: "El día a día es de suma tranquilidad en Boca Predio. Con el Chelo estamos siempre hablando. Con Riquelme siento que tenemos una comunicación fluida que nos ayuda mucho a mejorar día a día".

"Hay una banda muy divertida, liderada por Merentiel. Son esos tipos que le hacen muy bien al grupo. Tenemos un ida y vuelta muy bueno. Cuando decimos algo que a ellos no les gusta, lo aceptan igual. Nosotros también fuimos jugadores de fútbol y entendemos el día a día como tiene que ser: un ambiente de felicidad. Que vayan al predio a entrenar y pasarla bien. Cuando estás contento y tenés todo como en el predio de Boca, te sentís muy cómodo", agregó.

En tanto, destacó al capitán de Boca, Leandro Paredes. "Hay un factor que no es futbolístico en él: la parte humana. Es súper humilde, campeón del mundo y mantiene la humildad. Eso hace que todos lo respeten. Es un ser humano normal, no pareciera que jugó donde jugó y ganó lo que ganó. El día a día lo transita como un ser humano más y eso lo enaltece más", expresó.