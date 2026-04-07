7 de abril de 2026 Inicio
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Boca y un gran debut en la Copa Libertadores: le ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile

El Xeneize arrancó con el pie derecho su sueño de conseguir la séptima conquista continental. Con goles de Paredes, la figura, y Bareiro, el equipo de Úbeda ganó con autoridad su primer partido de la Copa en tierra trasandina.

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Paredes: gol y figura en su debut en Copa Libertadores.

Paredes: gol y figura en su debut en Copa Libertadores.

Boca y un gran debut en la Copa Libertadores: le ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile
Boca y un gran debut en la Copa Libertadores: le ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile
Boca visita a Universidad Católica en Chile.

Boca visita a Universidad Católica en Chile.

Luciano Acuña

Boca superó 2-1 a Universidad Católica, en Chile, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, por la 1ª fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El Xeneize arrancó de la mejor manera su sueño de conseguir su séptima conquista continental en tierras trasandinas y, con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro (había descontado Juan Díaz para el local), logró el triunfo en su debut copero.

El últmo partido en el Monumental entre River y Boca se disputó el abril del 2025. El Millo se impuso por 2 a 1.
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Ni el gran marco en el Claro Arena, ni el césped sintético fueron impedimento para un gran primer tiempo de Boca en Chile. El equipo de Claudio Úbeda volvió a jugar una Copa Libertadores como los que saben: con presencia en la cancha, con autoridad en cada pelota dividida y con carácter para pasar por arriba al rival.

Y si a todo eso le sumás un jugador de calidad mundial como Leandro Paredes, el estreno en la máxima competencia continental se convierte en más que auspicioso. Boca se impuso desde el comienzo de la primera etapa y con un golazo de su capitán se fue al descanso con el resultado a su favor. A los 15 minutos, tras un mal rechazo de la defensa local, el capitán agarró la pelota en la puerta del área grande y metió un derechazo inatajable para el arquero Vicente Bernedo. El primer gol del jugador en la Copa Libertadores y en su estreno en la competencia.

leandro paredes chile
Los jugadores de Universidad Cat&oacute;lica buscaron a Paredes todo el tiempo.

Los jugadores de Universidad Católica buscaron a Paredes todo el tiempo.

En el segundo tiempo, la visita no logró hacer pie en el arranque. El equipo dirigido por el argentino Daniel Garnero intentó imponer condiciones y fue con decisión en busca del empate, que estuvo cerca de concretarse. Tras un gran desborde de Clemente Montes, llegó el centro para Fernando Zampedri, que conectó de cabeza y se topó con una notable respuesta de Leandro Brey. (Agustín Marchesín continúa recuperándose de la lesión).

Y en el mejor momento de Universidad Católica, apareció la joyita de Boca, para armar un jugadón y posibilitar el segundo gol de Boca. Tomás Aranda, el crack de 18 años, bancó el balón por izquierda, metió un pase de taco de estrella para la subida de Lautaro Blanco y, tras un centro rasante, apareció Adam Bareiro, que sigue de racha, para ampliar la diferencia.

boca universidad catolica
El capit&aacute;n de Boca fue la gran figura de la noche en Chile.

El capitán de Boca fue la gran figura de la noche en Chile.

Cuando parecía que el Xeneize tenía la victoria en el bolsillo tras el segundo gol, el equipo chileno encontró un gol de casualidad tras un error de Boca. En un tiro de esquina, el arquero Brey le sirvió el gol al defensor Juan Díaz, tras un error de cálculo al rechazar una pelota. La visita debió sufrir hasta el final, tras el descuento, pero

El equipo de Claudio Úbeda logró su tercera victoria consecutiva, luego de sus alegrías contra Instituto y Talleres, y llega en buena forma al clásico de este sábado desde las 19:30 contra Independiente en la Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura. Luego de ese encuentro, deberá recibir el martes a partir de las 21 a Barcelona de Ecuador como local por la Libertadores y el domingo 19 de abril chocará con River Plate en el Monumental.

Universidad Católica vs. Boca en Chile: las formaciones

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González (Diego Corral), Gary Medel (Matías Palavecino), Branco Ampuero, Eugenio Mena; Clemente Montes (Fernando Zuqui), Cristian Cuevas (Diego Valencia), Jhojan Valencia (Jimmy Martínez), Juan Díaz; Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt (Juan Barinaga), Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda (Marco Pellegrino); Adam Bareiro (Milton Giménez) y Miguel Merentiel (Ander Herrera). DT: Claudio Úbeda.

paredes chile

Mirá el resumen de la victoria de Boca sobre U. Católica en Chile

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