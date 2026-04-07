Boca y un gran debut en la Copa Libertadores: le ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile El Xeneize arrancó con el pie derecho su sueño de conseguir la séptima conquista continental. Con goles de Paredes, la figura, y Bareiro, el equipo de Úbeda ganó con autoridad su primer partido de la Copa en tierra trasandina. Por + Seguir en







Paredes: gol y figura en su debut en Copa Libertadores. Boca visita a Universidad Católica en Chile. Luciano Acuña

Boca superó 2-1 a Universidad Católica, en Chile, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, por la 1ª fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El Xeneize arrancó de la mejor manera su sueño de conseguir su séptima conquista continental en tierras trasandinas y, con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro (había descontado Juan Díaz para el local), logró el triunfo en su debut copero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2041705464371597734&partner=&hide_thread=false ¡ ! pic.twitter.com/CUsdvB94l9 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 8, 2026 Ni el gran marco en el Claro Arena, ni el césped sintético fueron impedimento para un gran primer tiempo de Boca en Chile. El equipo de Claudio Úbeda volvió a jugar una Copa Libertadores como los que saben: con presencia en la cancha, con autoridad en cada pelota dividida y con carácter para pasar por arriba al rival.

Y si a todo eso le sumás un jugador de calidad mundial como Leandro Paredes, el estreno en la máxima competencia continental se convierte en más que auspicioso. Boca se impuso desde el comienzo de la primera etapa y con un golazo de su capitán se fue al descanso con el resultado a su favor. A los 15 minutos, tras un mal rechazo de la defensa local, el capitán agarró la pelota en la puerta del área grande y metió un derechazo inatajable para el arquero Vicente Bernedo. El primer gol del jugador en la Copa Libertadores y en su estreno en la competencia.

leandro paredes chile Los jugadores de Universidad Católica buscaron a Paredes todo el tiempo. En el segundo tiempo, la visita no logró hacer pie en el arranque. El equipo dirigido por el argentino Daniel Garnero intentó imponer condiciones y fue con decisión en busca del empate, que estuvo cerca de concretarse. Tras un gran desborde de Clemente Montes, llegó el centro para Fernando Zampedri, que conectó de cabeza y se topó con una notable respuesta de Leandro Brey. (Agustín Marchesín continúa recuperándose de la lesión).

Y en el mejor momento de Universidad Católica, apareció la joyita de Boca, para armar un jugadón y posibilitar el segundo gol de Boca. Tomás Aranda, el crack de 18 años, bancó el balón por izquierda, metió un pase de taco de estrella para la subida de Lautaro Blanco y, tras un centro rasante, apareció Adam Bareiro, que sigue de racha, para ampliar la diferencia.