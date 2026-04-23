23 de abril de 2026 Inicio
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Silbidos y abucheos contra el secretario de Cultura en la inauguración de la Feria del Libro

Leonardo Cifelli, funcionario del gobierno de Javier Milei, recibió un fuerte repudio por parte de un sector del público y respondió a los gritos: "Chicos, basta, son cuatro. Bajen las pancartas".

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Leonardo Cifelli durante la inauguración de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La inauguración de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se transformó una vez más en un escenario de confrontación política. El secretario de Cultura del gobierno de Javier Milei, Leonardo Cifelli, recibió un fuerte repudio por parte de un sector del público, que le dedicó silbidos y abucheos.

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Durante su discurso, Cifelli justificó la gestión nacional en medio de interrupciones opositoras. En el momento de mayor hostilidad, se defendió a los gritos ante las protestas: "Chicos, basta, son cuatro". De inmediato, sumó una orden para la audiencia: "Bajen las pancartas".

El clima tenso detonó cuando el titular del área afirmó que se vive "un momento de transformación profunda, donde el país decidió reordenar sus prioridades, recuperar la confianza y volver a poner en el centro la libertad de cada persona". Estas palabras encendieron el rechazo de los presentes en La Rural.

Ante los silbidos y el contraste de otro grupo que alentó a favor del Gobierno, el secretario confrontó a los críticos. Agradeció tres veces "a Javier Milei y a Karina Milei" y desafió a los manifestantes con una pregunta: "¿Quién arregló lo de YPF? ¿Lo arreglaron ustedes".

Frente a las críticas, Cifelli desestimó las acusaciones sobre falta de apoyo gubernamental. "Nosotros no vinimos a realizar marketing cultural: vinimos a ordenar y a hacer que la cultura funcione", advirtió el dirigente desde el escenario principal.

Para respaldar su postura, el secretario anunció el destino de $2.300 millones para el programa Libro% de la CONABIP. Calificó este monto como "un nuevo récord histórico" que significa un aumento del 50% respecto del año pasado.

El presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, también enfrentó un repudio similar al mencionar al Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, defendió el programa Chequelibro escolar impulsado junto a esa cartera porque "cada estudiante que visite la Feria [...] podrá llevarse un libro en la mano".

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