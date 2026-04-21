Tras la polémica en el Superclásico, Darío Herrera y Hector Paletta fueron designados para la fecha 16 del Torneo Apertura El juez principal y el encargado del VAR del último River-Boca, quienes obviaron un penal muy reclamado por los hinchas millonarios, volverán a dirigir en la anteúltima fecha del torneo a pesar del grave error. Por + Seguir en







La dupla arbitral, en el ojo de la tormenta por un penal no cobrado a favor de River.

Se conocieron las ternas arbitrales de la fecha 16 del Torneo Apertura, la anteúltima jornada de la primera fase previa a los octavos de final, y los jueces del último Superclásico, Darío Herrera, árbitro principal, y Héctor Paletta, encargado del VAR, fueron designados a pesar de estar en el ojo de la tormenta tras la polémica por un penal no cobrado sobre el final a favor de River.

En la antesala de una nueva jornada del campeonato local, , la Dirección Nacional de Arbitraje decidió no sancionar a los árbitros, luego del escándalo que se generó en el triunfo de Boca ante el Millonario en el Monumental. Sobre el final del clásico, el lateral Lautaro Blanco empujó infantilmente en el área al defensor Lucas Martínez Quarta, y tanto Herrera como el VAR obviaron en los últimos minutos del Superclásico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2046694858283233349&partner=&hide_thread=false #Arbitraje | La AFA designó los árbitros de la #fecha16 del #TorneoMercadoLibre 2026

Todas las autoridades acá:https://t.co/tCC8H3LEXJ pic.twitter.com/70jLIigCer — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 21, 2026 De esta manera, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) convocó a ambos jueves para diferentes encuentros en la fecha 16. Darío Herrera fue designado para el duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central por la Zona B. El partido se jugará el viernes a las 19.15 y contará con Fernando Espinoza en el VAR, en un cruce clave para las aspiraciones del Canalla.

Por su parte, Héctor Paletta, quien estuvo a cargo del VAR en el Superclásico, volverá a desempeñar ese rol en el encuentro entre Atlético Tucumán y Banfield. El partido se disputará el domingo a las 20.00 en Tucumán y tendrá como árbitro principal a Álvaro Carranza.

Los árbitros de la fecha 16 del Torneo Apertura Jueves 23 de abril