Tras la polémica en el Superclásico, Darío Herrera y Hector Paletta fueron designados para la fecha 16 del Torneo Apertura

Se conocieron las ternas arbitrales de la fecha 16 del Torneo Apertura, la anteúltima jornada de la primera fase previa a los octavos de final, y los jueces del último Superclásico, Darío Herrera, árbitro principal, y Héctor Paletta, encargado del VAR, fueron designados a pesar de estar en el ojo de la tormenta tras la polémica por un penal no cobrado sobre el final a favor de River.
En la antesala de una nueva jornada del campeonato local, , la Dirección Nacional de Arbitraje decidió no sancionar a los árbitros, luego del escándalo que se generó en el triunfo de Boca ante el Millonario en el Monumental. Sobre el final del clásico, el lateral Lautaro Blanco empujó infantilmente en el área al defensor Lucas Martínez Quarta, y tanto Herrera como el VAR obviaron en los últimos minutos del Superclásico.
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De esta manera, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) convocó a ambos jueves para diferentes encuentros en la fecha 16. Darío Herrera fue designado para el duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central por la Zona B. El partido se jugará el viernes a las 19.15 y contará con Fernando Espinoza en el VAR, en un cruce clave para las aspiraciones del Canalla.
Por su parte, Héctor Paletta, quien estuvo a cargo del VAR en el Superclásico, volverá a desempeñar ese rol en el encuentro entre Atlético Tucumán y Banfield. El partido se disputará el domingo a las 20.00 en Tucumán y tendrá como árbitro principal a Álvaro Carranza.
- 20.00 Defensa y Justicia – Boca – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Iván Núñez
Viernes 24 de abril
- 17.00 Deportivo Riestra – Independiente – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
- 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Carlos Córdoba
- 19.15 Lanús – Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Joaquín Gil
- 21.30 Racing – Barracas Central – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariano Ascenzi
- 21.30 Platense – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Gastón Suárez
Sábado 25 de abril
- 17.00 Estudiantes – Talleres – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Diego Verlota
- 19.15 Sarmiento – Tigre – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
- 21.30 River – Aldosivi – Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Lucas Comesaña
Domingo 26 de abril
15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.) – Interzonal (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nelson Sosa
17.30 Newell’s – Instituto – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Manuel Sánchez
17.30 Belgrano – Gimnasia – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Mariana Duré
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Facundo Tello
AVAR: Matías Bianchi
20.00 Atlético Tucumán – Banfield – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Gonzalo Pereira
Lunes 27 de abril
- 18.45 Vélez – Unión – Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Gisella Bosso
- 21.00 Huracán – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Julio Fernández