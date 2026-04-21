21 de abril de 2026 Inicio
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Tras la polémica en el Superclásico, Darío Herrera y Hector Paletta fueron designados para la fecha 16 del Torneo Apertura

El juez principal y el encargado del VAR del último River-Boca, quienes obviaron un penal muy reclamado por los hinchas millonarios, volverán a dirigir en la anteúltima fecha del torneo a pesar del grave error.

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La dupla arbitral

La dupla arbitral, en el ojo de la tormenta por un penal no cobrado a favor de River.

Se conocieron las ternas arbitrales de la fecha 16 del Torneo Apertura, la anteúltima jornada de la primera fase previa a los octavos de final, y los jueces del último Superclásico, Darío Herrera, árbitro principal, y Héctor Paletta, encargado del VAR, fueron designados a pesar de estar en el ojo de la tormenta tras la polémica por un penal no cobrado sobre el final a favor de River.

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En la antesala de una nueva jornada del campeonato local, , la Dirección Nacional de Arbitraje decidió no sancionar a los árbitros, luego del escándalo que se generó en el triunfo de Boca ante el Millonario en el Monumental. Sobre el final del clásico, el lateral Lautaro Blanco empujó infantilmente en el área al defensor Lucas Martínez Quarta, y tanto Herrera como el VAR obviaron en los últimos minutos del Superclásico.

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De esta manera, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) convocó a ambos jueves para diferentes encuentros en la fecha 16. Darío Herrera fue designado para el duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central por la Zona B. El partido se jugará el viernes a las 19.15 y contará con Fernando Espinoza en el VAR, en un cruce clave para las aspiraciones del Canalla.

Por su parte, Héctor Paletta, quien estuvo a cargo del VAR en el Superclásico, volverá a desempeñar ese rol en el encuentro entre Atlético Tucumán y Banfield. El partido se disputará el domingo a las 20.00 en Tucumán y tendrá como árbitro principal a Álvaro Carranza.

Los árbitros de la fecha 16 del Torneo Apertura

Jueves 23 de abril

  • 20.00 Defensa y Justicia – Boca – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Iván Núñez

Viernes 24 de abril

  • 17.00 Deportivo Riestra – Independiente – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

  • 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Carlos Córdoba

  • 19.15 Lanús – Central Córdoba – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR: Sebastián Bresba

AVAR: Joaquín Gil

  • 21.30 Racing – Barracas Central – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariano Ascenzi

  • 21.30 Platense – San Lorenzo – Zona A (ESPN Premium)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

Sábado 25 de abril

  • 17.00 Estudiantes – Talleres – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Verlota

  • 19.15 Sarmiento – Tigre – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero

  • 21.30 River – Aldosivi – Zona B (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 26 de abril

15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.) – Interzonal (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa

17.30 Newell’s – Instituto – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Manuel Sánchez

17.30 Belgrano – Gimnasia – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Matías Bianchi

20.00 Atlético Tucumán – Banfield – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gonzalo Pereira

Lunes 27 de abril

  • 18.45 Vélez – Unión – Zona A (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Gisella Bosso

  • 21.00 Huracán – Argentinos – Zona B (ESPN Premium)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Julio Fernández

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