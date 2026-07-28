Una exfigura de Boca fue presentada en un importante club de Inglaterra: "Estoy muy contento"

El futbolista, que disputó casi 100 partidos en el Xeneize, fue oficializado en su nuevo equipo. "Nuestro nuevo hombre ha tenido una carrera bastante notable", expresó la institución.

El exdelantero de Boca Luis Vázquez fue presentado en Birmingham City , club que se desempeña en la segunda división de Inglaterra, por lo que el Xeneize recibirá cerca de €52.000 por el mecanismo de solidaridad ya que jugó durante tres temporadas en el equipo.

Según consignó el medio Sky Sports, Anderlecht de Bélgica vendió el 100% del pase de Vázquez a cambio de €3.500.000 y el futbolista firmó su contrato hasta junio de 2029. En este marco, Birmingham City elogió al jugador de 25 años en distintos posteos ya que lo describió como un "atacante destacado por su potencia física, movilidad y calidad técnica" y remarcó: "Nuestro nuevo hombre ha tenido una carrera bastante notable".

Por su parte, el delantero expuso su entusiasmo por su arribo a la institución, que disputa el Championship y busca ascender a la Premier League. "Estoy muy contento de llegar al club. Estoy esperando y deseando poder verlos. Espero verlos pronto" , expresó.

Por lo pronto, durante su estadía en Boca entre 2019 y 2023, jugó 98 partidos y convirtió 16 goles. Luego, jugó en Anderlecht, fue cedido al Getafe de España y ahora desembarcó en Birmingham.

Mientras el club de La Ribera espera recibir el dinero, se prepara para enfrentar O'Higgins de Chile, en el marco del partido de vuelta por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El cruce, que se jugará el jueves desde las 21:30 en el estadio El Teniente de Rancagua con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán , definirá si el Xeneize permanecerá en el certamen internacional que juega tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El Vasco Arruabarrena hizo autocrítica tras la goleada de Riestra a Boca

Tras la goleada de Deportivo Riestra, el DT de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, asumió la responsabilidad por la derrota y la definió como "un palo duro, un baño de realidad". "Acá el responsable de la derrota soy yo, habrá que agachar la cabeza y trabajar", concluyó el entrenador.

"El vestuario es un cementerio, y eso está bien, que duela. Pero nosotros mañana tenemos que empezar a trabajar el partido con O'Higgins", señaló Arruabarrena y consideró: "No hay tiempo para lamentos".

Para el DT, Boca podría haber jugado 60 minutos más a Deportivo Riestra y el resultado hubiera sido igual una derrota. "Somos Boca y tenemos que generar más, no tuvimos esas ganas de ir a buscar el gol", lamentó Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al partido.