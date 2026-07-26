27 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El Vasco Arruabarrena hizo autocrítica tras la goleada de Riestra a Boca: "El responsable soy yo"

El DT xeneize se hizo cargo del 3-0 y definió la derrota como "un palo duro, un baño de realidad". "Habrá que agachar la cabeza y trabajar", concluyó el entrenador y describió el vestuario como "un cementerio".

Por
Rodolfo Arruabarrena

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Tras la goleada de Deportivo Riestra, el DT de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, asumió la responsabilidad por la derrota y la definió como "un palo duro, un baño de realidad". "Acá el responsable de la derrota soy yo, habrá que agachar la cabeza y trabajar", concluyó el entrenador.

Boca perdió con Deportivo Riestra.
Te puede interesar:

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Deportivo Riestra

"El vestuario es un cementerio, y eso está bien, que duela. Pero nosotros mañana tenemos que empezar a trabajar el partido con O'Higgins", señaló Arruabarrena y consideró: "No hay tiempo para lamentos".

Para el DT, Boca podría haber jugado 60 minutos más a Deportivo Riestra y el resultado hubiera sido igual una derrota. "Somos Boca y tenemos que generar más, no tuvimos esas ganas de ir a buscar el gol", lamentó Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al partido.

El deportista también habló sobre el tiempo de recuperación que tuvo Boca en relación al partido por Copa Sudamericana: "Son dos días y medio de recuperación. Tengo que pensar en lo físico".

"Me preocupa el que no sepamos levantarnos de esta derrota, sería una estupidez de nuestra parte, que nos haga más daño de lo que nos hizo", reconoció Arruabarrena.

Pese al 3-0, aclaró que una derrota no lo hará cambiar sus ideas y lo que piensa de los futbolistas: "Sé lo que tengo, en eso estoy tranquilo". Los titulares para este encuentro fueron Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Leonel Flores y Alan Velasco.

Cuándo vuelve a jugar Boca

Arruabarrena dispuso una formación titular con varios suplentes contra Deportivo Riestra, de cara al partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana contra O'Higgins en Chile, que se jugará el jueves desde las 21:30. Por este motivo, la principal ausencia fue la de Leandro Paredes, quien no integró la lista de concentrados ya que el DT determinó que descanse por la seguidilla de partidos que acumulaba y ahora se prepara para el partido de vuelta contra los chilenos.

Con la derrota contra el Malevo, el Xeneize empezó con el pie izquierdo el Clausura y luego del encuentro con O'Higgins enfrentará a Estudiantes en La Plata el 5 de agosto desde las 19. Por su parte, los de Duró sumaron sus primeros tres puntos y ahora visitarán a Defensa y Justicia en Florencio Varela el miércoles a partir de las 17.

Los goles de Deportivo Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura 2026

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca perdió con Deportivo Riestra de visitante.
play

Duro golpe para Boca: no tuvo ideas, fue frágil y perdió 3-0 con Riestra en su debut en el Clausura

Boca debuta en el Clausura.

Tras los triunfos coperos, el Boca del Vasco Arruabarrena debuta en el Clausura

Será la primera vez que se enfrenten en Pompeya.

Cuándo juegan Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: cómo ver en vivo por TV y streaming

tras su separacion con chelo weigandt, angela leiva volvio a apostar a amor

Tras su separación con Chelo Weigandt, Ángela Leiva volvió a apostar a amor

Paredes habló sobre su futuro en la Selección.

La terminante decisión de Paredes sobre su futuro en la Selección

Leandro Paredes, la gran figura de Boca.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo sobre O'Higgins por la Copa Sudamericana

Rating Cero

Nicolás Cabré junto a Duilio, su único hermano.

Nicolás Cabré confirmó la muerte de su único hermano, Duilio: "Te amo y nunca te voy a olvidar"

Los dolores len la columna o mantienen con cautela, aún así no deja de entrenar.

Preocupa el delicado estado de salud de Nicolás Cabré: "No pienso bajar los brazos"

La salida de Carolina Fal del mundo artístico fue silenciosa, sin polémicas ni despedidas mediáticas. Años después, eligió un camino completamente diferente y actualmente trabaja como médica.

Que fue de la vida de Carolina Fal, la actriz argentina que se destacó en los 90 y los 2000

Abandonó las filmaciones de una exitosa película y luego tiunfó en Hollywood ¿Quién es?

Abandonó el rodaje de una histórica película pero eso lo hizo saltar a la fama en Hollywood: quién es

La artista de 50 años apostó por un cambio físico basado en el entrenamiento y logró grandes resultados.

Así fue la increíble transformación de My Linh, la diva de Vietnam

Reveló detalles que hasta el momento no se había animado a contar.

Se supo: Flor Vigna contó cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani

últimas noticias

play
Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

El Vasco Arruabarrena hizo autocrítica tras la goleada de Riestra a Boca: "El responsable soy yo"

Hace 1 hora
Hubo once accidentes en el último semestre.

La Justicia ordenó al Gobierno realizar obras urgentes en la Ruta 3 frente al aumento de los accidentes

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del domingo 26 de julio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.394 del domingo 26 de julio de 2026

Hace 2 horas
play
Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Foto de archivo.

El peronismo homenajeó a Eva Perón durante un acto multitudinario en Moreno

Hace 2 horas
Nicolás Cabré junto a Duilio, su único hermano.

Nicolás Cabré confirmó la muerte de su único hermano, Duilio: "Te amo y nunca te voy a olvidar"

Hace 2 horas