El Vasco Arruabarrena hizo autocrítica tras la goleada de Riestra a Boca: "El responsable soy yo"

El DT xeneize se hizo cargo del 3-0 y definió la derrota como "un palo duro, un baño de realidad". "Habrá que agachar la cabeza y trabajar", concluyó el entrenador y describió el vestuario como "un cementerio".

Tras la goleada de Deportivo Riestra, el DT de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, asumió la responsabilidad por la derrota y la definió como "un palo duro, un baño de realidad". " Acá el responsable de la derrota soy yo, habrá que agachar la cabeza y trabajar ", concluyó el entrenador.

" El vestuario es un cementerio, y eso está bien, que duela . Pero nosotros mañana tenemos que empezar a trabajar el partido con O'Higgins", señaló Arruabarrena y consideró: " No hay tiempo para lamentos ".

Para el DT, Boca podría haber jugado 60 minutos más a Deportivo Riestra y el resultado hubiera sido igual una derrota. " Somos Boca y tenemos que generar más, no tuvimos esas ganas de ir a buscar el gol ", lamentó Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al partido.

El deportista también habló sobre el tiempo de recuperación que tuvo Boca en relación al partido por Copa Sudamericana: "Son dos días y medio de recuperación. Tengo que pensar en lo físico ".

" Me preocupa el que no sepamos levantarnos de esta derrota , sería una estupidez de nuestra parte, que nos haga más daño de lo que nos hizo", reconoció Arruabarrena.

Pese al 3-0, aclaró que una derrota no lo hará cambiar sus ideas y lo que piensa de los futbolistas: "Sé lo que tengo, en eso estoy tranquilo". Los titulares para este encuentro fueron Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Leonel Flores y Alan Velasco.

Cuándo vuelve a jugar Boca

Arruabarrena dispuso una formación titular con varios suplentes contra Deportivo Riestra, de cara al partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana contra O'Higgins en Chile, que se jugará el jueves desde las 21:30. Por este motivo, la principal ausencia fue la de Leandro Paredes, quien no integró la lista de concentrados ya que el DT determinó que descanse por la seguidilla de partidos que acumulaba y ahora se prepara para el partido de vuelta contra los chilenos.

Con la derrota contra el Malevo, el Xeneize empezó con el pie izquierdo el Clausura y luego del encuentro con O'Higgins enfrentará a Estudiantes en La Plata el 5 de agosto desde las 19. Por su parte, los de Duró sumaron sus primeros tres puntos y ahora visitarán a Defensa y Justicia en Florencio Varela el miércoles a partir de las 17.

Los goles de Deportivo Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura 2026