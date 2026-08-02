Horóscopo de hoy, lunes 3 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 3 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries, una cenita romántica nunca falla, animate. La plata empieza a acomodarse y se despejan las dificultades. En el trabajo, buena chance de mostrarte y crecer. Cuidá esos huesos, no te expongas de más.

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro compartí lo que te preocupa con tu gente, no cargues solo. Hoy no es el mejor día para mover plata. Tiempo de pensar en nuevos rumbos laborales. Dormí más, estás quemando la vela por los dos lados.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

El amor se te escapa entre horarios, pero igual habrá gestos. Te devuelven ese préstamo y el bolsillo respira. En el trabajo, ojo con cómo decís las cosas. Usá tu energía con inteligencia, la vas a necesitar.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer los celos son normales, pero no dejes que te dominen. Gastá un poco en diversión, te lo merecés. En el laburo, oportunidad de mostrar tu profesionalismo. Tu buena onda mejora tu salud día a día.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Leo el amor brilla y te llena de entusiasmo. No arriesgues en inversiones hoy, mejor esperar. Hacete notar en el trabajo, que reconozcan tu esfuerzo. Tus manos piden más cuidados, no las descuides.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo poné orden en tu vida sentimental, te va a dar paz. Revisá tus cuentas y cortá gastos innecesarios. En el trabajo, no te pongas a la defensiva. Esos paseos con amigos son medicina pura.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Los juegos amorosos pueden complicar tu relación Libra, pensalo bien. No es día para resolver temas financieros pesados. En el trabajo, tendé la mano a quien lo necesita. Cuidá tu dieta, pero sin extremos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

El amor se vive con intensidad, disfrutalo. Tus ahorros crecen gracias a un consejo amigo. La desorganización te hace perder tiempo en el laburo. Regalate descanso y una revisión general.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sentís cierta distancia de alguien especial, no lo ignores. Ajustá un poco el cinturón, la economía lo pide. En el trabajo, discusión inesperada: mantené la calma. Una salida al teatro te despeja la cabeza.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

El amor fluye y te sentís pleno con tu pareja. Se vienen limitaciones económicas, preparate. En el trabajo, jornada excelente para avanzar. Un masaje te libera tensiones y te renueva.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estás efusivo y la gente lo nota Acuario. No es día para invertir, mejor esperar. Problemas con proveedores pueden aparecer, manejalo con calma. Ponete en forma, tu cuerpo lo pide ya.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad te conecta con los afectos más importantes. En lo económico, cuidá cada gasto, la prudencia será tu aliada. En el trabajo, tu confianza abre puertas nuevas. Respetá tus tiempos de descanso, no te sobrecargues.