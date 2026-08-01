1 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Boca hará como local en Huracán: cuántos partidos podría jugar fuera de la Bombonera

Ya está confirmado que el Xeneize recibirá a Estudiantes en el estadio Tomás Ducó, aunque desde el club advirtieron que debido al mal estado del campo de juego se podría extender un tiempo más.

Por
Boca podría tener varios partidos fuera de la Bombonera.

Boca podría tener varios partidos fuera de la Bombonera.

La recuperación del césped de La Bombonera requerirá más tiempo de lo previsto. Con la mudanza confirmada para el partido contra Estudiantes, podrían ser varias fechas más hasta finalizar las obras.

Debuta la fecha 3 con Racing y Belgrano como destacados.
Te puede interesar:

Con Racing-Tigre como duelo principal, comienza la fecha 3 del Clausura

Tras evidenciarse un marcado deterioro en el campo durante el partido de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins, la dirigencia de Boca confirmó que el equipo deberá mudar su localía al estadio Tomás Adolfo Ducó al menos por un encuentro. De esta manera, el conjunto xeneize disputará su compromiso ante Estudiantes de La Plata en la cancha de Huracán este miércoles a partir de las 19:00.

El inconveniente principal se focalizó en la zona cercana a los bancos de suplentes, un sector que recibe menor radiación solar y exige un mantenimiento más minucioso.

La Bombonera podr&iacute;a estar en obra varios d&iacute;as.

La Bombonera podría estar en obra varios días.

Durante el parate por el Mundial, la institución llevó a cabo trabajos de reacondicionamiento con maquinaria pesada, incluidos excavadoras y tractores, para levantar diversos tramos del terreno y reestructurar el suelo antes del resembrado. No obstante, los tiempos de germinación se dilataron más de lo planeado y el trajín de la competencia continental impidió la consolidación de la gramilla.

Los partidos que jugaría Boca fuera de la Bombonera

Ante este panorama, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme analizó distintas opciones en el Área Metropolitana, contemplando alternativas como los estadios de Racing, Vélez y Lanús. Finalmente, las gestiones avanzaron con la directiva de Huracán debido a la cercanía y la disponibilidad del estadio de Parque Patricios.

En caso de que las obras en La Bombonera no concluyan a tiempo, la medida podría prolongarse para los siguientes compromisos programados de local:

  • Vélez: 8 de agosto

  • Deportivo Recoleta: 11 de agosto

De extenderse los plazos, el reencuentro de Boca con su público se concretaría el fin de semana del 30 de agosto frente a Lanús, por la séptima fecha del certamen local.

Los antecedentes de Boca jugando en Parque Patricios

Esta no es la primera ocasión en que el club se ve obligado a dejar su casa por refacciones en el campo de juego. El antecedente más cercano aconteció en febrero de 2024, cuando ejerció la localía frente a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro. Asimismo, en febrero de 2022 recibió a Rosario Central en el José Amalfitani de Liniers bajo idénticas circunstancias.

Respecto al estadio de Huracán, sin contabilizar los cruces disputados allí en terreno neutral, la última oportunidad en la que Boca hizo de local en el Palacio Ducó se remonta al 16 de diciembre de 1984. En aquella jornada, el equipo conducido por Mario Zanabria derrotó por 2-0 a Rosario Central con tantos de Ariel Krasouski e Ivar Stafuza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River y Boca ya tienen rivales confirmados.

Copa Sudamericana: Conmebol confirmó días y horarios para los octavos de final de River y Boca

Boca avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana y se enfoca en el torneo local. 

Cuándo vuelve a jugar Boca tras eliminar por penales a O'Higgins y clasificar a octavos de la Sudamericana

Boca venció 4 a 3 a OHiggins con los playoffs y avanzó a los octavos de final de la Copa de Sudamericana.
play

Boca sufrió, pero venció a O'Higgins por penales y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

A qué hora juegan OHiggins y Boca, por la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

Boca a todo o nada por la Sudamericana: busca la clasificación ante O'Higgins en Chile

El arranque de Boca en el semestre no fue el esperado.

Boca sumó un nuevo dolor de cabeza: Carlos Palacios volvió a lesionarse y se pierde la revancha ante O'Higgins

Luis Vázquez en Boca.

Una exfigura de Boca fue presentada en un importante club de Inglaterra: "Estoy muy contento"

Rating Cero

Piden la expulsión de Juliana. 

Desesperado pedido de expulsión en Gran Hermano: una participante agredió a una compañera

Rosalía, escondida de los argentinos.

Descubrieron a Rosalía en un bodegón en Chacarita: las imágenes del momento

La Joaqui confirmó el final de su relación con Luck Ra mediante un comunicado.

¿Hubo terceros? Todos los detalles de la separación entre Luck Ra y La Joaqui

Ejerció como psiquiatra durante varios años y luego triunfó como actor ¿Quién es?

Este actor estudió medicina y llegó a ejercer pero luego se dedicó a la televisión y la rompió

La pieza de lujo que se robó todas las miradas del outfit de la rosarina.

Mini bag amarilla: cuánto cuesta el bolso de Antonela Roccuzzo que sorprendió a todos

Así es la casa que comparten el actor y la escritora en España.

Estilo minimalista y jardín selvático: así es la increíble casa de Oscar Martínez

últimas noticias

Piden la expulsión de Juliana. 

Desesperado pedido de expulsión en Gran Hermano: una participante agredió a una compañera

Hace 46 minutos
Rosalía, escondida de los argentinos.

Descubrieron a Rosalía en un bodegón en Chacarita: las imágenes del momento

Hace 1 hora
Explotó un coche bomba en Colombia cerca de un comando policial: al menos 10 heridos

Explotó un coche bomba en Colombia cerca de un comando policial: al menos 10 heridos

Hace 1 hora
La Joaqui confirmó el final de su relación con Luck Ra mediante un comunicado.

¿Hubo terceros? Todos los detalles de la separación entre Luck Ra y La Joaqui

Hace 1 hora
Ejerció como psiquiatra durante varios años y luego triunfó como actor ¿Quién es?

Este actor estudió medicina y llegó a ejercer pero luego se dedicó a la televisión y la rompió

Hace 2 horas