Boca hará como local en Huracán: cuántos partidos podría jugar fuera de la Bombonera

Ya está confirmado que el Xeneize recibirá a Estudiantes en el estadio Tomás Ducó, aunque desde el club advirtieron que debido al mal estado del campo de juego se podría extender un tiempo más.

La recuperación del césped de La Bombonera requerirá más tiempo de lo previsto. Con la mudanza confirmada para el partido contra Estudiantes, podrían ser varias fechas más hasta finalizar las obras.

Tras evidenciarse un marcado deterioro en el campo durante el partido de ida por los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins, la dirigencia de Boca confirmó que el equipo deberá mudar su localía al estadio Tomás Adolfo Ducó al menos por un encuentro. De esta manera, el conjunto xeneize disputará su compromiso ante Estudiantes de La Plata en la cancha de Huracán este miércoles a partir de las 19:00.

El inconveniente principal se focalizó en la zona cercana a los bancos de suplentes, un sector que recibe menor radiación solar y exige un mantenimiento más minucioso.

Durante el parate por el Mundial, la institución llevó a cabo trabajos de reacondicionamiento con maquinaria pesada, incluidos excavadoras y tractores, para levantar diversos tramos del terreno y reestructurar el suelo antes del resembrado. No obstante, los tiempos de germinación se dilataron más de lo planeado y el trajín de la competencia continental impidió la consolidación de la gramilla.

Ante este panorama, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme analizó distintas opciones en el Área Metropolitana, contemplando alternativas como los estadios de Racing, Vélez y Lanús. Finalmente, las gestiones avanzaron con la directiva de Huracán debido a la cercanía y la disponibilidad del estadio de Parque Patricios.

En caso de que las obras en La Bombonera no concluyan a tiempo, la medida podría prolongarse para los siguientes compromisos programados de local:

Vélez: 8 de agosto

Deportivo Recoleta: 11 de agosto

De extenderse los plazos, el reencuentro de Boca con su público se concretaría el fin de semana del 30 de agosto frente a Lanús, por la séptima fecha del certamen local.

Los antecedentes de Boca jugando en Parque Patricios

Esta no es la primera ocasión en que el club se ve obligado a dejar su casa por refacciones en el campo de juego. El antecedente más cercano aconteció en febrero de 2024, cuando ejerció la localía frente a Sarmiento en el Nuevo Gasómetro. Asimismo, en febrero de 2022 recibió a Rosario Central en el José Amalfitani de Liniers bajo idénticas circunstancias.

Respecto al estadio de Huracán, sin contabilizar los cruces disputados allí en terreno neutral, la última oportunidad en la que Boca hizo de local en el Palacio Ducó se remonta al 16 de diciembre de 1984. En aquella jornada, el equipo conducido por Mario Zanabria derrotó por 2-0 a Rosario Central con tantos de Ariel Krasouski e Ivar Stafuza.