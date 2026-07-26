Duro golpe para Boca: no tuvo ideas, fue frágil y perdió 3-0 con Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura 2026

El Xeneize jugó con varios suplentes y no hizo pie ni encontró los caminos para doblegar al Malevo en el estadio Guillermo Laza, pese a que tuvo una amplia posesión de la pelota. Ahora, buscará recuperarse del fuerte cachetazo contra O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Boca perdió 3-0 con Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por su debut en la Zona A del Torneo Clausura 2026 , por lo que sufrió un duro golpe en la primera fecha del campeonato con varios suplentes y cayó con goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz en el primer tiempo. El Xeneize tuvo una amplia posesión de la pelota pero careció de ideas para atacar claramente al Malevo.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena comenzó el partido con un amplio dominio de la pelota, respaldado por las intervenciones de Milton Delgado y Williams Alarcón como principales ejes. Santiago Ascacíbar , por su parte, fue el tercer mediocampista del equipo y buscó filtrarse entre la defensa del Malevo.

En este marco, la primera chance que tuvo Boca para anotar fue mediante un disparo de Kevin Zenón que se fue muy desviado. El exjugador de Unión, que se ubicó en el encuentro sobre el sector derecho del ataque ya que Alan Velasco lo hizo por la izquierda, intentó desde afuera del área pero no logró convertir.

En tanto, el Xeneize acumuló futbolistas en la mitad de la cancha para ampliar su manejo de la pelota y Deportivo Riestra, fiel a su estilo, achicó los espacios para evitar ofensivas e intenta contraatacar velozmente. Por este motivo, los de Arruabarrena buscaron atacar al Malevo mediante un pase largo de Delgado hacia Braida, quien sorprendió en el área y obligó al despeje del arquero Ignacio Arce.

La principal particularidad en Boca fue que disputó el partido sin un centrodelantero. Con Adam Bareiro y Milton Giménez lesionados además de Miguel Merentiel resguardado para los playoffs de la Copa Sudamericana contra O'Higgins, Arruabarrena se inclinó por Zenón, Leonel Flores y Velasco en el ataque. Ante la falta de una referencia en el área, buscaron contrarrestar ese déficit mediante la movilidad.

En este marco, Flores contó con una clara posibilidad de gol para convertir mediante un cabezazo que no tuvo buena dirección. El juvenil de 19 años volvió a ser la principal carta ofensiva del equipo por su velocidad y habilidad.

El primer baldazo de agua fría para el Xeneize ocurrió a los 7 minutos después de que Sánchez definiera de cabeza frente al arquero Álvaro Montero, quien a diferencia de su debut con O'Higgins expone inseguridad. El tanto representó una muestra de la postura del Malevo: con menos del 20% de posesión de la pelota, golpeó a un Xeneize con serios inconvenientes defensivos.

Tras el gol, el conjunto de La Ribera buscó responder con un disparo de Zenón de media distancia bloqueado por Arce. Se trató de una jugada característica del partido, ya que los reiterados intentos del jugador de Boca y las intervenciones del arquero de Deportivo Riestra ocuparon una parte importante del partido.

El segundo tanto del equipo de Guillermo Duró se produjo a los 23 minutos y también sintetizó el desarrollo del juego. En una jugada con tres cabezazos en el área de Boca, Alonso amplió el marcador frente a las desatenciones de la defensa del Xeneize, compuesta por Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

Los de Arruabarrena, debido a las complejidades para obtener profundidad, continuaron con disparos de media distancia de Velasco, Zenón, Flores y Alarcón. Ninguno complicó demasiado al equipo local, que con cinco defensores, cuatro mediocampistas y un atacante plantó una férrea resistencia.

En tanto, Díaz anotó el tercer gol a los 38 minutos después de una gran jugada individual con una corrida de varios metros y una exquisita definición por encima de Montero, quien había achicado.

El entrenador de Boca modificó el sector del ataque del equipo en busca de respuestas, debido a que Sebastián Villa y Ángel Romero ingresaron en el entretiempo, por lo que salieron Velasco y Alarcón. De esta manera, con la salida del chileno, resignó a un mediocampista a cambio de incorporar mayor peso ofensivo. Después también entraron Tomás Aranda y Merentiel por Zenón y Flores, en una señal de inconformismo con el desempeño de los atacantes titulares.

Las variantes del Xeneize no modificaron el plan y el esquema de Deportivo Riestra, que aguantó los pocos avances claros de Boca con los despejes de Facundo Miño, Cristian Paz y Carlos Quintana. Los tres centrales, al igual que la gran mayoría del equipo, se destacaron durante el encuentro.

Apenas un disparo de Blanco desde afuera del área que salió muy desviado al menos incomodó al Malevo, que incluso tuvo una chance para convertir otro gol a través de Milton Céliz, quien mostró un notorio despliegue y compromiso defensivo, con un disparo atrapado por Montero.

Arruabarrena dispuso una formación titular con varios suplentes contra Deportivo Riestra, de cara al partido de vuelta por los playoffs de la Copa Sudamericana contra O'Higgins en Chile, que se jugará el jueves desde las 21:30. Por este motivo, la principal ausencia fue la de Leandro Paredes, quien no integró la lista de concentrados ya que el DT determinó que descanse por la seguidilla de partidos que acumulaba y ahora se prepara para el partido de vuelta contra los chilenos.

Con la derrota contra el Malevo, el Xeneize empezó con el pie izquierdo el Clausura y luego del encuentro con O'Higgins enfrentará a Estudiantes en La Plata el 5 de agosto desde las 19. Por su parte, los de Duró sumaron sus primeros tres puntos y ahora visitarán a Defensa y Justicia en Florencio Varela el miércoles a partir de las 17.

Los goles de Deportivo Riestra vs. Boca por el Torneo Clausura 2026

Deportivo Riestra vs. Boca: formaciones